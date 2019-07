Ascolti tv lunedì 1 luglio 2019, Temptation Island vola alto: il reality trionfa

Ascolti tv lunedì 1 luglio 2019, Temptation Island in crescita: il reality delle tentazioni trionfa ancora

Continua a vincere la prima serata, in termini di ascolti tv, Temptation Island. La seconda puntata della nuova edizione del reality, dopo l’ottimo risultato di lunedì scorso, questo 1 luglio cresce ancora di più. Conquista così la prima serata il programma che vede alla conduzione Filippo Bisciglia. Sono sei in tutto le coppie che tengono i telespettatori incollati al piccolo schermo. Il pubblico di Canale 5 sembra non volersi perdere neppure una puntata, soprattutto dopo le varie anticipazioni che escono durante la settimana. Con la presenza di ben 3.718.000 di telespettatori e con uno share del 22.4%, il reality delle tentazioni trionfa anche questa volta. Si tratta della seconda puntata più vista di sempre! Il reality ha toccato picchi del 34.07% con 4.290.000 di telespettatori. Grande successo anche sui social, con ben 750mila interazioni complessive. Subito dopo si piazza Rai 1 con il noto film Pretty Woman che registra uno share del 17.4% e 3.302.000 di telespettatori incollati al piccolo schermo. Intanto, Italia 1 vede la presenza di 1.059.000 spettatori (5.4%) con il film Death Reace e Rai 2 con Hawaii Five-0 totalizza 928.000 telespettatori con il 5% di share. Quarta Repubblica, su Rete 4, registra una media di 1.070.000 di telepettatori con il 6.7% di share.

Ascolti tv, grandi successi per Paperissima Sprint: il mese di giugno conferma Shaila e Mikaela protagoniste dell’estate

Dopo il trionfo dello scorso lunedì, in cui aveva registrato il 22% di share, Temptation Island è in crescita con il suo 22.4%. Intanto, durante l’Access Prime Time, a festeggiare è sempre Canale 5 con Paperissima Sprint. Giancarlo Scleri, direttore della rete televisiva, parla di numeri da record in questa nuova stagione che vede protagoniste le Veline Shaila e Mikaela, e Vittorio Brumotti con il Gabbibo. Gli ascolti sembrano portare le due giovani ragazze a diventare ufficialmente grandi protagoniste di questa estate 2019. Il programma ha ottenuto, infatti, picchi che sfiorano i 5 milioni di telespettatori. Un mese di giugno di importanti successi. Quest’anno Paperissima è riuscita a vincere più volte in un mese di quanto avesse vinto nell’intera stagione dal 2015 in poi. Nell’Access Prime Time di ieri vede la presenza di ben 3.221.000 di telespettatori (16.7%), contro i 3.358.000 di telespettatori (17.4%) che hanno seguito Techetechetè su Rai 1.

Preserale 1 luglio Ascolti tv: Reazione a Catena vs Caduta Libera

Il preserale dell’1 luglio vede ancora in sfida Reazione a Catena su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. I dati di ascolti indicano: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente con 2.181.000 di telespettatori (19.7%) e Reazione a Catena con 3.134.000 di telespettatori (22.3%). Invece, per quanto riguarda il programma di Gerry Scotti vediamo Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattenere 1.820.000 di telespettatori (17.1%) e Caduta Libera registrare la presenza di 2.931.000 di telespettatori (21.5%).