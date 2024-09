Ascolti tv: Kostas, GF, Gregoraci, Amadeus… pioggia di mazzate

Ascolti tv prime time di giovedì 26 settembre 2024 – Faticano, e tanto, le due ammiraglie: su Rai 1 la serie Kostas ha avuto 2.792.000 telespettatori, share 16.9%. Su Canale 5 il Grande Fratello finisce sotto i 2 milioni, intrattenendo 1.993.000 utenti, share 16.3%. Non dati confortanti.

Molto bene Italia 1 con il match Napoli – Palermo di Coppa Italia: 1.602.000 telespettatori, share 8.4%. Quindi Rete 4 che con Dritto e rovescio ha intercettato 930.000 persone (6.9%). Su La7 PiazzaPulita 697.000 utenti (5.3%). Numeri non esaltanti, di nuovo, per Piero Chiambretti su Rai Tre: Donne sull’orlo di una crisi di nervi è stato visto da 664.000 persone (4.3%). Su Rai 2 il film Moonfall ha avuto 659.000 spettatori 3.9%. Su Nove, Only Fun – Comico Show ha fatto ridere 561.000 telespettatori (3.4%). A chiudere Tv8: il match Ajax – Besiktas, Uefa Europa League, ha registrato un netto di 292.000 utenti (1.59%).

Ascolti tv Access Prime Time e preserale: Amadeus male, De Martino vola

In access prime time Stefano De Martino continua a volare: su Rai 1 Affari Tuoi ha fatto giocare 5.402.000 utenti (26.4%). Parecchio indietro Striscia la notizia su Canale 5: soltanto 2.489.000 telespettatori (12.2%). Una bastonata per il tg satirico di Antonio Ricci. In totale apnea anche Chissà chi è di Amadeus su Nove: solamente 745.000 telespettatori (3.6%). Altra bastonata!

Nel preserale dati buoni per Reazione a catena su Rai 1: 2.370.000 spettatori (19.7%) nella prima parte e un netto di 3.641.000 utenti (24.1%) nella seconda. Battuto nettamente su Canale 5 La Ruota della Fortuna che nel primo segmento ha radunato 1.747.000 telespettatori (15.9%) mentre nel secondo ne ha avuti 2.759.000 (19.5%). Trattasi comunque di dati soddisfacenti per il programma di Gerry Scotti.

Ascolti tv 26 settembre 2024: altri dati interessanti

Continua a non decollare su Rai 1 La volta buona di Caterina Balivo: nel segmento Magazine 1.246.000 utenti (10.4%), e nel programma 1.307.000 spettatori (12.9%. L’andazzo è pure peggio di quello della scorsa stagione che già non fu rosea. Su Canale 5 da segnale i buoni numeri, seppur non eccezionali, di Uomini e donne: 2.236.000 utenti (22.1%).

Per quel che riguarda la sfida Matano-Merlino, solito Canovaccio: il primo ha vinto, come sempre, la sfida a mani basse. La vita in diretta ha informato 1.813.000 spettator 20.3% mentre Pomeriggio Cinque ne h avuti nella prima parte 1.143.000 (14.2%) e nella seconda 1.007.000 (11.6%). Male, il programma è quasi finito sotto la soglia del milione.

Da segnale inoltre su Rai 2 l’esordio in seconda serata di Questioni di stile di Elisabetta Gregoraci, programma che ha poco da dire. E infatti ha raggranellato 258.000 utenti e un misero 2.9% di share (nel segmento Night 160.000 spettatori 2.6%).