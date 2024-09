Gregoraci intervista Briatore: arriva ‘Casa Briatoraci’, è polemica

Oggi, giovedì 26 settembre, Elisabetta Gregoraci torna sul piccolo schermo. In seconda serata su Rai 2 andrà in onda la prima puntata del suo nuovo show, “Questione di stile”. Di cosa si tratta? Di un programma dedicato all’evoluzione dei costumi nella società: la Gregoraci analizzerà i nuovi trend social e di come l’avvento dei social network ha cambiato anche il mondo della moda. Dunque, dopo l’esclusione da Battiti Live per far posto ad Ilary Blasi, la showgirl è passata a ‘Mamma Rai’, dove le è stata concessa una trasmissione tutta sua. O quasi. In realtà, per lanciare lo show, la redazione ha subito pensato di affiancare ad Elisabetta una persona che lei conosce molto bene: il suo ex marito e padre di suo figlio Nathan Falco, Flavio Briatore.

Giorni fa, Briatore era già apparso nella prima pubblicità di “Questione di stile“, dove lo si vedeva spuntare dietro la Gregoraci. Difatti, a La vita in Diretta, l’ex vippona aveva anticipato che nella prima puntata ci sarebbe stata un’intervista esclusiva all’imprenditore. Ebbene, poco fa, il profilo ufficiale di Rai 2 ha pubblicato un video con uno spezzone dell’intervista e uno slogan che sembra preannunciare un possibile format: “Casa Briatoraci“. “Cose che non ti aspetti… e non dite che non vi avevamo avvertito”, si legge nella didascalia.

Nel filmato, è possibile vedere Elisabetta Gregoraci fare diverse domande a Flavio Briatore relative alla loro storia, durata circa 10 anni e finita ufficialmente nel 2017: dalle prime impressioni su di lei, a quando si è innamorato e ha deciso di sposarla. Inoltre, nell’intervista, i due ex coniugi si scambiano alcune battute sulla separazione e sul loro rapporto attuale. “Il tuo è stato il matrimonio più importante e la persona più importante. Sei stata mia moglie per dieci anni”, ha detto l’imprenditore. “Ci siamo separati? No, perché non mi sono accorta nel mentre”, ha risposto ironica Elisabetta facendo riferimento al loro legame ancora molto stretto.

Infine, quando la Gregoraci ha scherzato su possibili nuovi matrimoni di Briatore, quest’ultimo le ha risposto che probabilmente quella a sposarsi di nuovo sarà proprio lei. Durante la prima puntata di “Questione di stile“ sarà possibile vedere il resto dell’intervista, che si preannuncia decisamente senza filtri. Ad ogni modo, già questi primi secondi sono bastati per far scatenare una polemica contro la conduttrice.

A detta di diversi utenti, quest’intervista non era necessaria e non mette in buona luce la Gregoraci nelle vesti di conduttrice. In tanti l’hanno criticata definendo il tutto imbarazzante dato che, tra l’altro, i due sono separati da molti anni. Tuttavia, c’è chi l’ha difesi, apprezzando il fatto che i due ex coniugi siano riusciti a mantenere un buon rapporto, dando un buon esempio per molti altri genitori separati.