Ascolti tv: Isola dei Famosi, Reazione a Catena, Report. Top e flop

La finale dell’Isola dei Famosi ha raccolto 2.38 milioni di utenti e il 21.1% di share. Un dato non da floppissimo ma nemmeno entusiasmante. Per la conclusione di un reality su Canale 5 ci si aspettava qualcosa in più, ci sarà da ragionare parecchio in vista della prossima stagione se riproporre o meno il programma. Blanca, su Rai1, ha toccato quota 14.4% di share e 2.34 milioni di spettatori raggiunti (non male per una replica). Report è una garanzia per Rai 3: 1.76 milioni di utenti (10.1%). Bene anche Italia 1 con White Elephant al 7.8%. GialappaShow su Tv8 registra un tiepido 5%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 19 giugno 2023:

Rai Uno: Blanca ha totalizzato 2.340.000 spettatori (14.4% di share);

Canale Cinque: Finale de L’Isola dei Famosi ha avuto spettatori (%);

Rai Due : CSI Vegas ha interessato 528.000 spettatori (3.4%);

Italia Uno: White Elephant ha avuto un ascolto di 1.334.000 spettatori (7.8%);

Rai Tre: Report ha convinto 1.765.000 persone (10.1%);

Rete Quattro: Quarta Repubblica ha raggiunto 668.000 spettatori (5%);

La7: Yellowstone ha interessato 257.000 spettatori (1.9%);

TV8: GialappaShow ha fatto compagnia a 799.000 spettatori (5%);

Nove: Playoff Scudetto di Basket Armani Milano – Virtus Bologna ha catturato 327.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv lunedì 19 giugno 2023: preserale e access prime time

Reazione a catena parte bene (23% e 25.2% di share). Staccatissimo Caduta Libera.

Rai Uno: Techetechete ha raggiunto 2.890.000 spettatori (16.2% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti hanno totalizzato 3.140.000 spettatori (19%);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.852.000 persone (16%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.263.000 spettatori (23%) nella prima parte e nella seconda da 3.142.000 spettatori (25.2%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.156.000 telespettatori (12.7%) nella prima parte e ne ha avuti 1.958.000 (16.5%) nella seconda;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.084.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.527.000 spettatori (8.5%);

Rete Quattro – Controcorrente ha informato 808.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e ne ha ottenuti 834.0000c(4.6%) nella seconda.

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.364.000 spettatori (7.7%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato nella prima parte 96.000 utenti (1%) e nella seconda 134.000 spettatori (1.1%).

Ascolti tv lunedì 19 giugno 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.348.000 spettatori (14.1% di share);

Rai Uno: Sei sorelle ha avuto 943.000 spettatori (12.8%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.773.000 spettatori (21.8%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.654.000 telespettatori (22.6%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.589.000 telespettatori (23%);

Canale 5: La Promessa ha totalizzato da 2.074.000 telespettatori (21.3%).

Canale 5: il daytime di Isola dei Famosi 17 ha segnato 1.433.000 spettatori (17.2%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 977.000 spettatori (13.2%);

Canale 5: Inga Lindstrom – Il Faro di Hillasund ha raccolto 920.000 spettatori (11.9%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 19 giugno 2023