Ascolti tv: Il sapore del successo, Chi l’ha visto. I dati: top e flop

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 12 luglio 2023.

Il film “Il sapore del successo” con Bradley Cooper trasmesso da Rai Uno vince la serata intercettando 1 milione e 800mila utenti e il 13,2% di share. Secondo posto per lo speciale di Chi l’ha visto? su Rai Tre che ha ottenuto 1,8 milioni di telespettatori con il 13,4% di share ed è riuscito a battere il film “The Birth of a Nation” (Canale 5), il quale si è fermato al 10.7% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 12 luglio 2023:

Rai Uno – Il sapore del successo ha raccolto 1.856.000 spettatori (13.2%);

Canale 5 – The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo ha totalizzato 1.398.000 spettatori (10.7%);

Rai Due – Delitti in Paradiso ha avuto 918.000 spettatori (6.9%);

Italia 1 – Freedom – Oltre il confine ha fatto compagnia a 573.000 spettatori (4.7%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? Speciale ha informato 1.831.000 spettatori (13,4%);

Rete 4 – Zona Bianca ha raggiunto 792.000 spettatori (7.4%);

La7 – Atlantide ha convinto 301.000 spettatori (%);

Tv8 – Name That Tune – Indovina la canzone ha ottenuto 390.000 spettatori (3,1%);

Nove – Una notte al museo 2 – La Fuga ha conquistato 279.000 spettatori (2%).

Ascolti tv mercoledì 12 luglio 2023: preserale e access prime time

Reazione a Catena prosegue la sua corsa, battendo ancora una volta Caduta Libera.

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.280.000 persone (14.7%);

Rai Uno: Techetechetè ha ottenuto 2.659.000 telespettatori (17.7%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 2.138.000 spettatori (22.9%) nella prima parte e nella seconda da 3.047.000 spettatori (26.6%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.131.000 telespettatori (12,48%) e poi 1.850.000 utenti (16,58%);

Rai Tre: Blob ha appassionato 726.000 spettatori (5,29%);

La7: In onda – Estate ha informato 1.183.000 spettatori (7,86%).

Ascolti tv mercoledì 12 luglio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo è stato seguito da 991.000 spettatori (12%);

Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da 802.000 spettatori (10,6%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.580.000 spettatori (19,6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.718.000 telespettatori (23,2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.535.000 spettatori (24,2%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.863.000 spettatori (21,5%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 928.000 spettatori (11,8%);

Ascolti tv della mattina di mercoledì 12 luglio 2023