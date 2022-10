Ascolti tv ieri: Viola come il mare contro Tale e Quale, chi ha vinto

By

Numero di spettatori e percentuale di share dei principali appuntamenti in televisione di venerdì 30 settembre 2022

Nuova sfida in tv venerdì 30 settembre. Da un lato Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai Uno, dall’altro Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv? Anche se di poco ha avuto la meglio il varietà di Rai Uno, giunto alla sua dodicesima edizione. Il programma ha appassionato 3.380.000 telespettatori con il 21.10% di share.

Ottimo esordio per la nuova fiction con l’ex Miss Italia e l’attore turco: le vicende di Viola e Francesco Demir hanno appassionato 3.4000 telespettatori con il 20.40% di share. Numeri importanti che la serialità Mediaset non raggiungeva da un po’. Numeri che potrebbero crescere nelle prossime settimane, puntata dopo puntata.

Di seguito tutti gli ascolti tv della prima serata di ieri:

Rai Uno – Tale e Quale Show: 3.380.000 spettatori e il 21.10% di share;

Canale 5 – Viola come il mare: 3.400.000 spettatori e il 20.40% di share;

Rai Due – Le ultime parole del boss: 458.000 spettatori e il 2.4% di share;

Italia 1 – Rambo: 1.384.000 spettatori e il 7.3% di share;

Rai Tre –I predatori: 331.000 spettatori e l’1.8% di share;

Rete 4 – Quarto grado: 1.039.000 spettatori e il 7.10% di share;

La7 – Propaganda Live: 871.000 spettatori e il 6.10% di share;

TV8 – Masterchef: 353.000 spettatori e il 2.2% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.182.000 spettatori e il 6.2% di share.

Ascolti tv venerdì 30 settembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.623.000 spettatori e il 25.07% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.744.000 spettatori e il 19.98% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.615.000 spettatori e il 15.3% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.774.000 spettatori e il 20.7% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.345.000 spettatori e il 16.03% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.991.000 spettatori e il 20.63% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.453.000 spettatori e il 15.42%;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.124.000 spettatori e il 24.43% di share nella prima parte e 4.250.000 (26.70%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera: prima 1.889.000 (15.93%) e poi 2.822.000 (18.48%);

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.223.000 (21.16%);

Canale 5 – Striscia la notizia: 3.545.000 (17.78%).

Ascolti della mattina di venerdì 30 settembre 2022