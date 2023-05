By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 8 maggio 2023

Sfida inedita tra Un passo dal cielo e L’Isola dei Famosi. Ad avere avuto nettamente la meglio è stata la fiction di Rai Uno che ha fatto il vuoto e ha convinto 4.3 milioni di utenti, registrando il 24.3% di share. Rispetto alle puntate trasmesse il giorno prima, la serie ha avuto un balzo poderoso di circa 700mila persone. Per quel che riguarda il reality di Canale Cinque, lo share si è assestato al 19.6% e il pubblico raccolto è stato pari a 2.6 milioni di utenti. Dato non strabiliante ma nemmeno insufficiente. In calo Report al 7.3%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 8 maggio 2023:

Rai Uno – Un passo dal cielo ha totalizzato 4.294.000 spettatori (24.3%);

Canale 5 – L’Isola dei Famosi ha avuto 2.640.000spettatori (19.6%);

Rai Due – NCIS Los Angeles ha interessato 799.000 spettatori (3.9%). A seguire Blue Bloods ha raccolto 671.000 spettatori (3.6%);

Italia Uno – Freedom – Oltre il confine ha avuto un ascolto medio di 787.000 spettatori (4.9%);

Rai Tre – Report ha convinto 1.436.000 persone (7.3%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 619.000 spettatori (4.2%);

La7 – Master & Commander – Sfida ai confini del mare ha interessato 433.000 spettatori (2.4%);

TV8 – Spectre ha fatto compagnia a 416.000 spettatori (2.5%);

Nove – Only Fun Comico Show ha catturato 569.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv lunedì 8 maggio 2023: preserale e access prime time

Affari Tuoi prende il volo e va oltre i 5 milioni di utenti. Male Stasera Italia che nella seconda parte finisce di nuovo sotto al 3%.

Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato 5.033.000 spettatori (24.3%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.370.000 spettatori (22.3%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.923.000 persone (18.9%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.975.000 spettatori (24.1%) nella prima parte e nella seconda da 4.133.000 spettatori (26.8%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 1.679.000 telespettatori (15%) e poi 2.777.000 utenti (18.9%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 748.000 spettatori (3.8%) e 612.000 spettatori nella seconda (2.9%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.297.000 spettatori (6.5%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.658.000 spettatori (7.9%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.492.000 spettatori (7.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 145.000 spettatori (1.3%) nella prima parte e 292.000 spettatori (2%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 8 maggio 2023: il pomeriggio

Oggi è un altro giorno senza Uomini e Donne tocca il 18%.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.790.000 spettatori (18%);

Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da 1.073.000 spettatori (13.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.835.000 spettatori (19.5%);

Rai 2: Giro d’Italia – Giro diretta 789.000 (7.5%) spettatori; Giro all’arrivo 1.280.000 (15.4%); Il processo alla tappa 597.00 (7%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.602.000 telespettatori (20.9%);

Canale Cinque: Terra Amara ha avuto 2.631.000 utenti (22.5%);

Canale Cinque: lo speciale Amici di Maria De Filippi ha convinto 1.700.000 (18.6%);

Canale 5: Il daytime de L’Isola dei Famosi ha totalizzato spettatori (%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.220.000 spettatori (14.4%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.614.000 spettatori (17%);

Ascolti tv della mattina di lunedì 8 maggio 2023