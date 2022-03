Ascolti tv ieri: Ultima Fermata cala, Rai3 batte Iene, d’Urso vs Matano

By

Come sarà andato il secondo appuntamento del nuovo programma di Maria De Filippi? I numeri e le percentuali del 30 marzo 2022

Anche gli ascolti tv di ieri 30 marzo 2022 non porteranno sorrisi agli studi Elios, quelli in cui nascono i programmi delle squadra di Maria De Filippi. Ci sono loro dietro a Ultima Fermata, infatti, un nuovo programma che forse somiglia troppo a qualcosa che il pubblico conosce già e a cui è già abituato: Temptation Island. Gli ascolti tv però non sono gli stessi, affatto: ieri sera Ultima Fermata è stato seguito dall’11% di share e ha raggiunto una media di spettatori al di sotto dei due milioni.

Non era partito benissimo la settimana scorsa, ma è addirittura calato ieri sera. Temptation Island ha abituato Mediaset a ben altri risultati in estate, dunque è sempre più possibile che ritornerà anche quest’anno dopo le voci di possibile chiusura. Se Ultima Fermata fosse un tentativo di sostituire Temptation, allora forse potrebbe già essere dichiarato tentativo fallito. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Green Book: 2.725.000 spettatori e il 13.40% di share;

Canale 5 – Ultima Fermata: 1.892.000 spettatori e l’11% di share;

Rai Due – Volevo fare la Rockstar: 1.011.000 spettatori e il 4.8% di share;

Italia 1 – Le Iene: 1.601.000 spettatori e il 9.9% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 2.117.000 spettatori e il 10.6% di share;

Rete 4 – Controcorrente: 771.000 spettatori e il 4.5% di share;

La7 – Atlantide: 635.000 spettatori e il 4.1% di share;

TV8 – Speravo de Morì Prima: 469.000 spettatori e l’1.9% di share nel primo episodio; 460.000 spettatori e il 2.2% di share nel secondo episodio;

Nove – Shooter: 647.000 spettatori e il 3.2% di share.

Ascolti tv mercoledì 30 marzo 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 3.040.000 spettatori e il 23.72% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.131.000 spettatori e il 18.33% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 2.185.000 spettatori e il 16.48% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.240.000 spettatori e il 19.23% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.760.000 spettatori e il 15.28% di share;

Rai Due – Quasi Detto Fatto: 464.000 spettatori e il 4.05% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.126.000 spettatori e il 16.4% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.732.000 spettatori e il 13.31% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.781.000 spettatori e il 25.07% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.730.000 spettatori e il 19.77% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.887.000 spettatori e il 19.86% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.662.000 spettatori e il 6.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.746.000 spettatori e il 15.24% di share.

