Ascolti tv ieri: flop Ultima fermata, Rai 1 tiepido, boom Sciarelli, crollo Iene

Risultati deludenti per il nuovo show di Canale Cinque Ultima Fermata che si è arrestato al 12.3% di share, intercettando soltanto 2 milioni di utenti: un esordio da incubo. Ha fatto meglio il film Assassinio sull’Orient Express proposto da Rai Uno, con 2.8 milioni di spettatori interessati e uno share pari al 14%. Forte calo per Le Iene su Italia Uno che hanno conquistato soltanto 1 milione di utenti, circa 700mila in meno rispetto a sette giorni fa. Botto invece per Chi l’ha visto (Rai Tre) di Federica Sciarelli che ha convinto quasi 2.2 milioni di spettatori andando ben oltre il 10% di share. Guardando ai dati della scorsa settimana, la trasmissione ha guadagnato oltre 400mila spettatori

Di seguito tutti i numeri relativi alla prima serata:

Rai Uno: il film Assassinio sull’Orient Express ha raccolto 2.835.000 spettatori (14%).

Rai Due: Volevo fare la Rockstar ha conquistato 994.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e 824.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio.

Rai Tre: Chi l’ha Visto? ha catturato l’attenzione di 2.178.000 spettatori (11.4%).

Canale Cinque: Ultima Fermata ha convinto 2.099.000 spettatori (12.3%).

Italia Uno: Le Iene ha intrattenuto 1.078.000 spettatori (7.1%).

Rete Quattro: Controcorrente prima serata è stato visto da 741.000 spettatori (4.5%).

La7: Atlantide ha incollato innanzi al teleschermo 862.000 spettatori (4%).

Tv8: La finale di Italia’s Got Talent ha raccolto 877.000 spettatori (4.6%).

Nove: Pixels ha convinto 258.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv mercoledì 23 marzo 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.026.000 spettatori (20.6%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.011.000 spettatori (16.5%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.471.000 spettatori (22.5%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 5.018.000 spettatori (25.7%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.367.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.805.000 (20.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di mercoledì 23 marzo 2022

Rai Uno: Oggi è un atro giorno ha ottenuto l’attenzione di 1.598.000 spettatori (13.5%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.910.000 spettatori (19%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.099.000 spettatori (18.1%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 358.000 spettatori (3.6%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.405.000spettatori (17.4%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.425.000 spettatori (18.9%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.952.000 spettatori (26.6%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.027.000 spettatori (20.5%).

Canale 5: La breve striscia de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.911.000 spettatori (20.2%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.722.000 spettatori (17.6%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.766.000 spettatori (15.5%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 23 marzo 2022