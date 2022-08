Ascolti tv ieri, tutti i dati: top e flop, De Sica e Grand Hotel deludono

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 5 agosto 2022

Serata amara per le rete ammiraglie Rai e Mediaset: Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 1.1 milioni di utenti e uno share del 10.4%, in netto calo rispetto a una settimana fa quando intercettò 1.4 milioni di persone. Fa molta fatica anche la replica di Una serata tra amici, show di Christian De Sica proposto da Rai Uno: 1.26 milioni di spettatori (10.8%). Su Rai Tre, l’intramontabile film cult Per un pugno di dollari fa registrare i medesimi dati di Canale Cinque, coinvolgendo 1.1 milioni di utenti (8.7%).

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Una serata tra amici ha avuto 1.263.000 spettatori e il 10.8% di share;

Canale 5 – Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 1.107.000 spettatori e il 10.4% di share;

Rai Due – N.C.I.S. ha intercettato 996.000 spettatori e il 7.5% di share; NCIS Hawai’i ha convinto 729.000 spettatori, share al 6%;

Italia 1 – Calcio – Coppa Italia – Sampdoria Vs Reggina ha registrato 816.000 spettatori e il 6.5% di share;

Rai Tre – Per un pugno di dollari ha coinvolto 1.093.000 spettatori e ha avuto uno share pari a 8.7%;

Rete 4 – Il terzo indizio ha avuto 875.000 spettatori e l’8% di share;

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare: 412.000 spettatori e il 3.8% di share;

TV8 – I delitti del Barlume – Un, due, tre stella è stato seguito da 428.000 spettatori e ha raggiunto il 3.4% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 372.000 spettatori e il 3% di share.

Ascolti tv venerdì 5 agosto 2022: preserale e access prime time

Come al solito Techetechete’ e Reazione a catena vincono a mani basse le rispettive sfide con Paperissima sprint e Avanti un altro in replica.

Rai Uno – Techetechete’ è stato seguito da 2.664.000 spettatori (19%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.295.000 spettatori (16.4%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.080.000 spettatori (23.1%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 2.848.000 utenti (26.2%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.116.000 spettatori (13%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.620.000(16.3%).

Ascolti tv venerdì 5 agosto 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.197.000 spettatori (11.6%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.230.000 (14.5%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 844.000 spettatori (11.6%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.327.000 spettatori (17.4%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.259.000 spettatori (20.9%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.332.000 spettatori (17.7%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 2.009.000 spettatori (21.9%).

Canale 5: Dolci e spezie dall’India ha fatto compagnia a 924.000 spettatori (12.4%).

Ascolti della mattina di venerdì 5 agosto 2022