La “Sorellanza”: questo il tema della puntata di venerdì 5 agosto di Techetechete’, popolare programma di Rai Uno in onda nell’Access Prime Time. Tantissime le immagini di personalità celebri della tv e della musica italiana trasmesse: a un certo punto sono apparse anche Le Donatella, duo musicale formato da Giulia e Silvia Provvedi. Peccato che diversi utenti abbiano trovato non proprio azzeccato inserire le due sorelle nella trasmissione. Inutile dire che sui social sono partite ironie di vario genere. Su Twitter è persino finito in tendenza l’hashtag #Donatella. Risultato? Una cascata di cinguettii non proprio teneri nei confronti delle due musiciste. Eccone alcuni pubblicati a caldo:

Ma seriamente le Donatella #Techetechete — Giudy (@giudywanderlust) August 5, 2022

Un raro filmato delle Donatella vestite #Techetechete — picchiasebino05 (@picchiasebino05) August 5, 2022

MA COME LE DONATELLA DA STRACULT??? Ma gli autori sono impazzuti… #Techetechetè pic.twitter.com/Ya5nrI0R9z — Zizì (@fabriziomico) August 5, 2022

Ricordando che Le Donatella furono eliminate da XF6 la settimana prima di cantare Pop Porno, di questo ci avete privato #Techetechete — Jandoo (@__Jandoo) August 5, 2022

Bè se anche le Donatella arrivano su #Techetechete direi che è finito il mondo???? — Toni Pambianco (@psychotoni67) August 5, 2022

Tra i vari artisti inseriti nella puntata, è stato dato spazio a un’altra coppia di sorelle della musica italiana: Paola e Chiara. In una clip si è visto le due cantare a Top of The Pops la hit Vamos a Bailar (Esta vida nueva); in un secondo filmato è stato mandato in onda uno stralcio della loro performance a Sanremo 1997. Sul palco dell’Ariston si esibirono con il brano Amici come prima.

Nel caso di Paola e Chiara, il pubblico di Rai Uno ha reagito in modo totalmente differente rispetto a quando ha intercettato in video Le Donatella. Tanti i messaggi nostalgici scritti dai telespettatori sui social. C’è chi ha ricordato i tempi in cui il duo vendeva milioni di dischi e chi ha consigliato ad Amadeus di dare spazio alle sorelle al prossimo Festival di Sanremo.

Paola e Chiara, i fan continuano a spingere per la reunion

Di recente Paola e Chiara sono state più volte chiamate in onda da quei fan che non hanno mai smesso di sognare una storica reunion. Il can can sulle piattaforme web è cominciato quando le due sorelle hanno cantato a sorpresa all’inaugurazione di un negozio milanese e poi sul palco del concerto di Max Pezzali al Comunale di Bibione.

“Chi lo sa, staremo a vedere”, ha chiosato Paola durante una diretta Instagram, lasciando uno spiraglio aperto su una possibile reunion artistica. “Dobbiamo capire se questa non è soltanto un’ondata”, ha aggiunto.

E ancora: “Se ci sarà un ritorno, sarà perché la gente lo avrà voluto, perché ci avete inondate con tutto questo amore che non si è mai spento”.