Ascolti tv ieri, tutti i dati: SuperQuark e Fratelli Caputo, chi ha vinto

SuperQuark, in calo su Rai Uno, ha raggiunto 1.5 milioni di utenti e il 12.5% di share. Dati simili e quindi per nulla entusiasmanti per Canale Cinque che ha proposto Fratelli Caputo: 1.5 milioni di spettatori e share all’11.7%. Delitti in Paradiso (Rai Due) è il terzo programma più seguito della prima serata. Quindi, su Italia Uno, Battiti Live Compilation, che ha avuto 927 mila utenti. La sfida dei talk è stata vinta da Controcorrente (Rete Quattro) che ha avuto la meglio su Corsa al voto (La7).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 10 agosto 20221:

Rai Uno – Super Quark ha registrato il 12.5% di share con un totale di 1.504.000 spettatori

Canale 5 – Fratelli Caputo hanno avuto 1.513.000 spettatori (11.7%).

Rai Due – Delitti in Paradiso è stato seguito da 1.054.000 spettatori (7.8%); Professor T. in replica ha avuto 681.000 spettatori (6.3%).

Italia 1 –Battiti Live Compilation ha conquistato 927.000 spettatori (10.2%).

Rai Tre –Un figlio all’improvviso ha convinto 394.000 spettatori (3.3%)

Rete 4 – Controcorrente Prima Serata ha raggiunto 655.000 (6.2%).

La7 – La corsa al voto ha registrato un totale di 494.000 spettatori (4%)

TV8 – X Factor – Il Meglio delle Audizioni ha intercettato 347.000 spettatori (2.8%)

Nove – Il film Lara Croft – La culla della mia vita è stato visto da 393.000 spettatori (3.2%)

Ascolti tv mercoledì 10 agosto 2022: preserale e access prime time

Techetechetè, oltre la soglia del 20% di share, stacca di un milione di utenti Paperissima Sprint. Reazione a catena facile sulle repliche di Avanti un altro.

Rai Uno – Techetechetè ha ottenuto 2.907.000 spettatori (20.3%).

Canale5: Paperissima Sprint ha registrato una media di 1.985.000 spettatori (13.8%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.239.000 spettatori (24.1%), mentre Reazione a catena ha conquistato 3.153.000 spettatori (27.3%).

Canale 5: Avanti il Primo ha convinto 1.066.000 spettatori (12.3%), mentre Avanti un altro ne ha avuti 1.650.000 (14.9%).

Ascolti tv mercoledì 10 agosto 2022: il pomeriggio

Rai Uno: le repliche del serial Don Matteo hanno visto sintonizzarsi 1.233.000 spettatori (12.3%) nel primo episodio, mentre il secondo episodio è stato seguito da 1.329.000 spettatori (16.1%)

Rai Uno: Sei Sorelle è stato visto da 846.000 spettatori (11.8%)

Rai Uno: Estate in Diretta ha registrato 1.305.000 spettatori (17.4%)

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.082.000 spettatori (19.6%)

Canale 5: Terra amara ha registrato un ascolto medio di 1.963.000 spettatori (21.8%)

Canale 5: Un altro domani ha attirato a sé un totale di 1.415.000 spettatori (19.1%)

Canale 5: Le mie nozze country ha convinto 834.000 spettatori (11.4%)

Ascolti della mattina di mercoledì 10 agosto 2022