Ascolti tv ieri, tutti i dati: Le Mans male, GF Vip fulgente, Report ok

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 19 dicembre 2022

Il Grande Fratello Vip 7, dopo il forte calo registrato sabato scorso (complice la prima finale di Ballando con le Stelle), torna a essere ‘fulgente’ e marciare a ritmo sostenuto, intercettando 2.8 milioni di utenti e il 23.2% di share. Nettamente battuta Rai Uno, che con il film Le Mans ‘66 – La grande sfida ha coinvolto poco meno di 1.9 milioni di spettatori (12.1%). Un dato per nulla entusiasmante. Bene Report su Rai Tre, con 1.9 milioni di utenti. Numeri sufficienti anche per Rai Due e Italia Uno, che hanno trasmesso rispettivamenteUn bacio prima di Natale eDie Hard – Un buon giorno per morire.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 19 dicembre 2022:

Rai Uno – Il film Le Mans ‘66 – La grande sfida ha appassionato 1.874.000 spettatori (12.1%);

Canale Cinque – GF Vip 7 ha avuto 2.819.000 spettatori (23.2%);

Rai Due – Un bacio prima di Natale ha coinvolto 1.291.000 spettatori (6.9%);

Italia Uno – Die Hard – Un buon giorno per morire ha avuto un ascolto medio di 1.150.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre – Report ha convinto 1.885.000 persone (10.7%);

Rete Quattro – l marchese del Grillo ha raggiunto 892.000 spettatori (5.6%);

La7 – Grey’s Anatomy ha interessato 385.000 spettatori (2.3%);

TV8 – Un Natale x 2 ha fatto compagnia a 306.000 spettatori (1.7%);

Nove – Ammutta muddica ha catturato 510.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv lunedì 19 dicembre 2022: preserale e access prime time

Striscia la Notizia fa incetta di ascolti e batte I Soliti Ignoti. Drusilla Gucci cala al 2.7%.

Rai1: i Soliti Ignoti hanno avuto 4.174.000 spettatori (19.6%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.218.000 spettatori (19.9%);

Rai Due: Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 545.000 spettatori (2.7%);

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.826.000 spettatori (20.1%), mentre L’Eredità ha avuto 3.884.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.886.000 spettatori (14%) nella prima parte e ne ha avuti 3.155.000 (19.2%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 981.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 889.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.349.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.655.000 spettatori (7.7%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.582.000 spettatori (7.4%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 263.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv lunedì 19 dicembre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.718.000 spettatori (16.4%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.714.000 spettatori (19%);

Rai Uno: La vita in diretta ha avuto 2.351.000 spettatori (21%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 407.000 spettatori (4.4%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.364.000 spettatori (18.3%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.385.000 spettatori (19.6%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.414.000 spettatori (23.3%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.772.000 spettatori (19.4%), quello di Amici ne ha avuti 1.777.000 (19.8%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.447.000 spettatori (15.4%);

Canale 5: Le Ali della Vita ha ottenuto 1.213.000 spettatori (10.5%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 19 dicembre 2022