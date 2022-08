Ascolti tv ieri, tutti i dati: La dama velata vola ed esplode sui social

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 14 agosto 2022

La dama velata, proposta in replica da Rai Uno, sbanca di nuovo la prima serata, coinvolgendo quasi 1.9 milioni di utenti (la scorsa settimana 2 milioni) e toccando il 16.2% di share. La fiction, nonostante sia datata – è stata trasmessa la prima volta nel 2015 -, continua a interessare una buona fetta di pubblico ‘attivo’. Infatti sui social è finito in tendenza l’hashtag #ladamavelata: c’è chi ne ha chiesto una seconda stagione (che però non sarà fatta), chi ha detto di conoscere le battute a memoria e chi ha raccontato l’emozione provata nel vedere le vicende della trama.

Il film Fiore nel deserto su Canale Cinque ha raggiunto 1.3 milioni di utenti e l’11% di share: l’ennesima sconfitta dell’ammiraglia del Biscione contro Rai Uno in questa torrida estate.

Ascolti tv domenica 14 agosto 2022: dati prime time

Rai Uno – La dama velata ha avuto l’attenzione di 1.878.000 telespettatori con il 16.2% di share.

Canale 5 – Fiore del deserto ha raccolto 1.295.000 spettatori (11%).

Rai Due – NCIS ha raggiunto col primo episodio 846.000 utenti (6.8%) mentre Bull ha avuto 762.000 spettatori (6.3%).

Italia Uno – Terminator Genisys ha appassionato 657.000 telespettatori (5.7%).

Rai Tre – Kilimangiaro ha coinvolto 628.000 persone (5.4%).

Rete 4 – Oggi sposi è piaciuto a 629.000 spettatori (5.5%).

La 7 – Miss Marple ha intrattenuto 325.000 spettatori (3.5%).

Tv8 – Italia’s Got Talent – Best Of ha intercettato 517.000 spettatori (4.4%).

Nove – Sento la terra girare ha catturato 348.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv domenica 14 agosto 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechetè ha avuto 2.565.000 spettatori (20.7%).

Canale 5: Paperissima Sprint Estate ha interessato una media di 1.704.000 spettatori (13.8%).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 1.957.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e ne ha avuti 2.830.000 (26.7%) nella seconda.

Canale 5: Avanti il primo! Weekend ha avuto 1.093.000 spettatori (12.2%), mentre Avanti un altro! Weekend ha registrato 1.348.000 utenti (13%).

Ascolti tv della mattina di domenica 14 agosto 2022

Rai Uno: A sua immagine ha coinvolto spettatori (%).

Rai Uno: Il meglio di Weekly ha segnato 874.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e (%) nella seconda.

Rai Uno – Azzurro Storie di Mare ha avuto 906.000 spettatori (18.1%).

Rai Uno: Santa Messa è stata seguita da 1.308.000 spettatori (23%) mentre l’Angelus da 1.654.000 utenti (22.7%).

Rai Uno: Linea Verde Estate ha interessato 2.197.000 spettatori (22.1%).

Canale 5: speciale sul Giffoni Film Festival ha raggiunto 521.000 spettatori (11%).

Canale Cinque: La Santa Messa ha intercettato 819.000 spettatori (16.2%).

Canale 5: Melaverde ha avuto 1.571.000 spettatori (18.6%).

Ascolti tv del pomeriggio di domenica 14 agosto 2022