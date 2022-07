Ci saranno nuovi capitoli della fiction? E perché non ne sono, per ora, stati prodotti di nuovi? Ecco tutte le risposte

Estate di repliche per la tv generalista. Le ammiraglie Rai e Mediaset, in questo torrido e afoso 2022, hanno deciso di puntare sull’usato sicuro, riempiendo i propri palinsesti di prodotti già visti. Uno di questi è la fiction La dama velata, proposta da Rai Uno a partire da domenica 31 luglio. La serie ha un’ambientazione storica e vede protagonisti due amatissimi attori del Bel Paese, vale a dire Miriam Leone e Lino Guanciale, La prima nel ruolo di Clara, il secondo in quello del conte Guido Fossà.

Perché non è stata prodotta la seconda stagione de La dama Velata

Per chi non se lo sapesse, La dama velata ha avuto una sola stagione. E per chi non lo ricordasse, la prima messa in onda degli episodi fu nel 2015. Che risposta diede il pubblico? Ottima. Quindi c’è la possibilità che possa essere messa in cantiere una seconda stagione? A breve risponderemo a tal quesito.

La dama velata, prodotta da Lux Vide, fu trasmessa a marzo e ad aprile, nel 2015. In prima serata al martedì e poi, sempre in prime time, al giovedì, ebbe un soddisfacente riscontro in termini di ascolti e share. La puntata d’esordio fu seguita da oltre 5 milioni di utenti, dato che si è poi consolidato nelle restanti puntate messe in onda. L’episodio finale, proposto da Rai Uno il 16 aprile, intercettò la bellezza di più di 6 milioni di spettatori, per la precisione 6.242.000, facendo volare lo share al 26,33%. La fiction si scontrò con Il Segreto, tranne che nella puntata finale. In quel frangente Canale Cinque mandò in onda la partita di Europa League tra Wolfsburg e Napoli. E come andarono a finire le sfide? La dama velata Vinse sempre contro la concorrenza Mediaset.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: ci sono stati ottimi ascolti, per quale motivo non è stata fatta una seconda stagione de La dama velata? La decisione di non produrre nuovi episodi non ha trovato spiegazioni ufficiali. Si entra così nel campo delle ipotesi. Una è che Rai Fiction abbia preferito orientarsi su serie tv più aderenti alla realtà contemporanea, sganciandosi dal period drama. Se così fosse, sarebbe stata una decisione lungimirante visto che dopo il 2015 la tv di stato ha offerto parecchie fiction di successo più ‘attuali’. La scelta ha pagato sul fronte share e ascolti (al contrario Mediaset, che per anni ha puntato sui reality show, in questo momento sta facendo tantissima fatica a imporsi con prodotti seriali).

Un’altra ipotesi riguarda gli attori protagonisti, Miriam Leone e Lino Guanciale. La prima, seppur nella sua carriera ha recitato in diverse occasioni nelle serie tv, ha più la predilezione per il cinema. Lino Guanciale è invece un interprete che ha riscosso successo principalmente con la serialità Rai. Può darsi che le differenti scelte professionali dei due, laddove un progetto per realizzare nuovi capitoli de La dama velata ci fosse, abbiano pregiudicato la realizzazione di altre puntate.

La dama velata 2 non si farà

Si torna quindi al quesito iniziale: c’è la possibilità che venga prodotta la seconda stagione della Dama Velata? Al momento, la risposta è no. Non c’è alcuna possibilità. E infatti non c’è nessuna proposta concreta per abbozzare una nuova sceneggiatura e nuove riprese. A ciò va aggiunto che il finale della serie è praticamente ‘chiuso’. Non sono cioè quasi stati lasciati aperti filoni narrativi per costruire qualcos’altro di inedito. Chi vorrebbe un’altra stagione è destinato a restare a bocca asciutta.