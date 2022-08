Ascolti tv ieri, tutti i dati: Immenhof e D’Iva, sfida senza storia

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 22 agosto 2022

Immenhof – La grande promessa, su Rai Uno, ha conquistato l’attenzione di 2.1 milioni di utenti (15.3% di share), doppiando la replica, proposta da Canale Cinque, di D’Iva, ferma a 1 milione di spettatori (9.9%). Si verifica quindi l’ennesima vittoria schiacciante in questa afosa estate dell’ammiraglia della tv di stato, con la principale rete del Biscione in apnea. Per quel che riguarda gli ascolti assoluti, D’Iva è stata superata anche da Italia Uno che, con Chicago Pd, ha interessato 1,1 milioni di persone (7.7%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 22 agosto 2022:

Rai Uno – Immenhof – La grande promessa ha intercettato 2.120.000 spettatori e ha avuto il 15.3% di share;

Canale Cinque – D’Iva ha avuto 1.075.000 spettatori (9.9%);

Rai Due – Un Paese quasi Perfetto ha coinvolto 912.000 spettatori (6.6%).

Italia Uno – Chicago Pd ha avuto un ascolto medio di 1.100.000 spettatori (7.7%);

Rete Quattro – Zona Bianca ha raggiunto 793.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre – Report Estate ha convinto 643.000 persone (4.6%);

La7 – La corsa al voto ha interessato 486.000 spettatori (3.6%);

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 322.000 spettatori (2.3%);

Nove – Il contadino cerca moglie ha catturato 276.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv lunedì 22 agosto 2022: preserale e access prime time

Reazione a catena a un passo dal 30% di share.

Rai Uno – Techetechetè è stato seguito da 2.723.000 spettatori (18.2%);

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.327.000 spettatori (15.6%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.304.000 spettatori (25.4%) nella prima parte e ne ha avuti 3.369.000 (29.7%) nella seconda;

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.149.000 spettatori (13.2%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.603.000 (14.6%).

Ascolti tv lunedì 22 agosto 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.202.000 spettatori (11.6%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.346.000 (15.5%) nel secondo;

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 908.000 spettatori (12.4%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.374.000 spettatori (18.3%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.091.000 spettatori (18.5%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.086.000 spettatori (20.5%);

Canale 5: Terra Amara ha avuto 1.952.000 spettatori (21.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.374.000 spettatori (18.4%);

Canale 5: Rosamunde Pilcher: La Stoffa di cui sono Fatti i Sogni ha intercettato 957.000 spettatori (13%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 22 agosto 2022