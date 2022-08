Reazione a Catena, il ricorso dei Roma Nerd: perché sono tornati

By

Il trio di concorrenti si è impuntato con la trasmissione dopo essere stato eliminato per una vera e propria ingiustizia: ecco cos’era successo

I fedelissimi telespettatori che questa sera, 22 agosto, hanno seguito come sempre con grande affetto Reazione a Catena, il quiz condotto su Rai Uno da Marco Liorni, hanno avuto una sorpresa davvero inaspettata. Fra le squadre di concorrenti che hanno partecipato alla trasmissione, infatti, c’è stato spazio anche per il trio dei Roma Nerd. Ma com’è possibile? Non erano forse stati eliminati?

La risposta a quest’ultima domanda è sì: il team composto da Giada, Simone e Paolo era stata costretta ad abbandonare la trasmissione nel corso della puntata trasmessa lo scorso 15 luglio. I Roma Nerd avevan0 dovuto lasciare Reazione a Catena dopo essere stati sconfitti dai loro sfidanti, gli Ercolini, nell’emozionante prova dell’Intesa Vincente.

Nella puntata del 22 agosto, in ogni caso, i Roma Nerd hanno di nuovo fatto capolino, felici e sorridenti, in studio. Il motivo ce l’ha spiegato, senza troppi dettagli, il conduttore Marco Liorni: i tre concorrenti hanno fatto ricorso nei confronti della trasmissione, riuscendo persino a vincerlo. Un colpo di scena piuttosto clamoroso e di certo anche inedito per il mondo del quiz italiano. “Abbiamo un gradito ritorno, i Roma Nerd. Simone, Giada e Paolo che hanno fatto ricorso. Hanno giocato qualche settimana fa, hanno fatto ricorso e avevano ragione e quindi sono tornati qua e ci riprovano” ha commentato Liorni, scatenando però più di qualche malumore da parte dei fan del programma.

Su Twitter, i “reazioners” si sono lamentati del fatto che il presentatore non avesse specificato quale fosse stato il motivo del ricorso. Evidentemente, i tre concorrenti erano stati vittima di una qualche “ingiustizia” da parte del programma che gli autori hanno dovuto riconoscere, cospargendosi il capo di cenere. Ma di quale errore si sta parlando?

Sul social dell’uccellino blu, @lillalau, ha provato a fare chiarezza spiegando il possibile motivo dietro alla loro ingiusta eliminazione. A quanto pare, gli Ercolini avevano schiacciato il pulsante dell’Intesa Vincente stoppando il tempo, pur non potendolo fare. La teoria è poi stata confermata anche da @marcoinpersona, che ha aggiunto un altro particolare. Liorni aveva infatti detto chiaramente che quello che era avvenuto era in realtà proibito dal regolamento.

Nella puntata andata in onda il 15 luglio, durante l’Intesa Vincente, uno dei componenti degli Ercolini ha premuto il pulsante che permette di bloccare il tempo. Tra le risate generali (frutto del gesto del tutto inaspettato) Liorni ha chiaramente detto che non si poteva fare. — marcoinpersona (@marcoinpersona) August 22, 2022

Ripescando la puntata del 15 luglio, in effetti, quanto riportato su Twitter corrisponde. Fra le risate generali, Liorni aveva detto agli Ercolini, chiaro e tondo seppur in imbarazzo: “Attenzione, non si può fare!”.

I Roma Nerd, dunque, non hanno voluto chiudere un occhio sulla questione, portando avanti la loro battaglia. La loro insistenza, alla fin fine, ha avuto la meglio. Chi la dura la vince.