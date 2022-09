Vittoria netta per Imma Tataranni Sostituto Procuratore – La doppia vita di Mister. La seconda puntata della serie tv di Rai Uno tocca quota 24.8% di share, coinvolgendo 4.2 milioni di utenti (il precedente appuntamento è stato seguito da 4.424.000 spettatori, 25.2% di share). A distanza siderale, su Canale Cinque, il Grande Fratello Vip 7 che però raccoglie dati più che sufficienti: 2.5 milioni di persone (19.5% di share). Rispetto a giovedì scorso circa 250mila utenti in più per il reality show timonato da Alfonso Signorini. Su Sky Uno, X Factor non brilla, con 621mila utenti (2.8%)

In seconda serata, su Rai Due, Stasera c’è Cattelan totalizza di nuovo dati assai deludenti, venendo visto da 205.000 spettatori (un magro 1.6% di share).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 29 settembre 2022:

Rai Uno – Imma Tataranni Sostituto Procuratore – La doppia vita di Mister ha intercettato 4.257.000 spettatori e ha avuto il 24.8% di share;

Canale Cinque – Grande Fratello Vip 7 ha avuto 2.495.000 spettatori (19.5%);

Rai Due – TG2 Post – Speciale ha coinvolto 608.000 spettatori (3.1%);

Italia Uno – Giuseppe Giacobazzi: gran varietà ha avuto un ascolto medio di 824.000 spettatori (4.9%);

Rete Quattro – Dritto e Rovescio ha raggiunto 1.144.000 spettatori (7.8%);

Rai Tre – Official Secrets – Segreto di stato ha convinto 711.000 persone (3.8%);

La7 – Piazza Pulita ha interessato 903.000 spettatori (6.2%);

TV8 – Spider-Man: Homecoming ha fatto compagnia a 269.000 spettatori (1.6%);

Nove – Maschi contro femmine ha catturato 331.000 spettatori (1.9%).

SkyUno/+1 e on demand – X Factor ha totalizzato 621.000 spettatori (2.8%).

Ascolti tv giovedì 29 settembre 2022: preserale e access prime time

Striscia la Notizia, con la coppia Alessandro Siani e Luca Argentero, continua a ottenere ottimi risultati, ma non abbastanza per sovrastare I Soliti Ignoti di Amadeus. Reazione a catena sempre abbondantemente sopra Caduta Libera.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.321.000 spettatori (20.7%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.941.000 spettatori (18.9%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.634.000 spettatori (21%) nella prima parte e ne ha avuti 4.255.000 (26.5%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.951.000 spettatori (16.7%) nella prima parte e ne ha avuti 3.007.000 (19.4%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.069.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 1.092.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte;

Un Posto al Sole ha appassionato 1.540.000 spettatori (7.4%).

La7- Otto e Mezzo ha informato 1.739.000 spettatori (8.3%).

La7 Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 166.000 spettatori (1.1%).

Ascolti tv giovedì 29 settembre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.580.000 spettatori (15.8%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.754.000 spettatori (20.9%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.785.000 spettatori (18.9%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 299.000 spettatori (3.4%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.355.000 spettatori (19%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.118.000 spettatori (18.3%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.339.000 spettatori (23.7%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.591.000 spettatori (19%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.400.000 spettatori (17%).

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.153.000 spettatori (14.2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.273.000 spettatori (14.9%) nella prima parte, 1.571.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte.

Ascolti tv della mattina di giovedì 29 settembre 2022

Mattino Cinque e Forum volano abbondantemente oltre il 20% di share.