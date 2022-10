By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 1 ottobre 2022

Altro sabato, altra sfida tra Amadeus e Maria De Filippi. E altra vittoria per la conduttrice pavese in forza a Mediaset che, con Tu si que vales, su Canale Cinque raggiunge oltre 4 milioni di utenti (18.7% di share), conquistando agevolmente la prima serata. Il talent del Biscione ha mantenuto i medesimi spettatori di sette giorni fa. Su Rai Uno, Arena Suzuki 60 70 80 e… 90 ha invece intercettato 3.1 milioni di persone (circa 100 mila in più rispetto alla puntata precedente), facendo rimbalzare lo share al 19.6%. Tu si que vales resta irraggiungibile ma si tratta comunque di dati più che sufficienti. Tutti gli altri programmi del palinsesto generalista raccolgono le briciole: nessuno show ha saputo andare oltre il milione di utenti.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 1 ottobre 2022:

Rai Uno – Arena Suzuki 60 70 80 e… 90 ha avuto 3.114.000 utenti (19.6%).

Canale 5 – Tu si que vales ha intercettato 4.073.000 spettatori (28.7%).

Rai Due – S.W.A.T. – Stagione 5 ha coinvolto 815.000 spettatori (4.7%).

Italia Uno – Il piccolo Yeti ha avuto un ascolto medio di 611.000 spettatori (3.1%).

Rai Tre –Nour ha convinto 651.000 spettatori (3.5%).

Rete Quattro – Robin Hood ha raggiunto 617.000 spettatori (4.4%).

La7 – In onda ha interessato 777.000 spettatori (4.4%).

TV8 – Into Darkness – Star Trek ha fatto compagnia a 238.000 spettatori (1.5%).

Nove – Mafia Connection – Puglia sotto attacco ha catturato 204.000 spettatori (1.2%).

Ascolti tv sabato 1 ottobre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – I soliti ignoti ha intrattenuto 4.044.000 spettatori (22.6% di share).

Canale 5 –Striscia la Notizia ha conquistato 3.230.000 spettatori (18%).

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 2.336.000 persone (20.6%) mentre nella seconda parte 3.463.000 spettatori (24.9%).

Canale 5 – Caduta Libera è stato seguito prima da 1.497.000 persone (13.8%) e poi da 2.255.000 (16.6%) nella seconda.

La7 – In Onda ha avuto 981.000 spettatori (5.5%).

La7 – Lingo ha appassionato 113.000 spettatori (0.9%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 1 ottobre 2022

Cresce Verissimo che supera la soglia del 20% di share. Battuto nettamente Italia Si di Marco Liorni.