Critiche su Maria De Filippi. Ogni tanto anche Queen Mary toppa. E questa è una notizia. La regina della tv italiana, durante la terza puntata di Tu Si Que Vales, nel momento in cui si è ritrovata a dover giudicare la performance del Quintetto Volta, team formato da giovani acrobati tra i venti e i trent’anni, si è lanciata in un lungo e laborioso discorso che a diversi utenti è parso farraginoso ed evitabile. Così su Twitter, fatto più unico che raro, la conduttrice pavese ha fatto incetta di biasimi. Non pochi i telespettatori che hanno scritto che Maria è “stata pesante”, “prolissa” e “fuori luogo con la predica”. “Che pal..e!”, ha chiosato qualcuno.

Il Quintetto Volta è sbarcato sul palco con un numero dall’alto tasso di difficoltà. Tra piroette e salti volanti, i danzatori si sono infilati nei cerchi posti ad altezza via via crescente. Peccato che in cinque o sei occasioni hanno floppato, facendo cascare a terra gli attrezzi. Poteva andare meglio.

Teo Mammucari e Rudy Zerbi non hanno giudicato all’altezza l’esibizione, bocciando i ragazzi. Sabrina Ferilli, invece, è stata piacevolmente colpita dalla performance, nonostante le sbavature. Gerry Scotti, seppur ha notato gli errori, ha pronunciato il “Sì, vales”. La palla è quindi è passata a Maria De Filippi che, dopo una lunga ‘predica’, si è accodata a Scotti. Il pubblico in studio si è espresso favorevolmente con un alta percentuale, 76%, fatto che ha permesso al Quintetto di non essere eliminato.

Il lungo discorso di Maria al Quintetto Volta

“Siete giovani, arrivate con un numero difficile e fate una serie di imprudenze e di errori. Siete professionali ad andare avanti, nel far finta di niente e continuare fino alla fine, mettendo l’esercizio più difficile in assoluto. Ho sperato che l’ultimo cerchio non cadesse”. E invece è caduto, mettendo in difficoltà la De Filippi circa il parere da esprimere.

“Perché – ha aggiunto la moglie di Maurizio Costanzo – se non fosse caduto, io me la cavavo. C’è però un discorso che siete atleti e professionisti che magari eseguono il numero in modo perfetto, quindi io dico che un professionista e un atleta può incappare in un errore in un esibizione”.

E ancora: “Poi, dov’è l’errore non lo so, non so se è nella posizione del cerchio, nella rincorsa, nell’aria condizionata che muove il cerchio. Ora non so che dire: da un lato voglio dire ‘Per me vale’ , dall’altro, per rispetto ad altri che ho visto, dico: ‘Che devo fare?'”.

Alla fine, come poc’anzi detto, Maria ha optato per il sì. Resta il discorso, qui sopra riportato, nebuloso ed ostico. Anche Queen Mary è umana e pure a lei non tutte le ciambelle vengono con il buco.

Maria De Filippi e la giacca da 2mila euro

Nel corso della puntata in onda l’1 ottobre, la De Filippi ha indossato una giacca griffata YSL dal valore stellare. Il capo d’abbigliamento della prestigiosa casa di moda francese costa la bellezza di 1.990 euro.