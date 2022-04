Ascolti tv ieri, tra Amici e Ulisse non c’è storia: chi ha vinto, tutti i dati

Ascolti tv e share del prime time di sabato 16 aprile 2022 – Amici di Maria De Filippi (Canale Cinque) vince a mani basse la serata intercettando poco più di 4 milioni di spettatori, circa 600mila in meno rispetto a sette giorni fa. Share invece stabile al 26%, segno che per via del sabato che ha preceduto la Pasqua, in generale, sono stati meno i telespettatori innanzi al piccolo schermo. Ulisse: il piacere della scoperta (Rai Uno) quasi doppiato dal talent show Mediaset: 2.4 milioni di utenti raggiunti e il 13.8% di share (sabato scorso 2.6 milioni e share al 13.2%). Il programma di Alberto Angela è lontanissimo dai risultati degli antichi fasti

Di seguito tutti i dati della prima serata:

Rai Uno: Ulisse: il piacere della scoperta – Sardegna isola che c’è ha intrattenuto 2.419.000 spettatori (13.8%).

Rai Due: Il film Risorto ha raccolto 910.000 spettatori (4.6%).

Rai Tre: Che ci faccio qui ha tenuto compagnia a 716.000 spettatori (3.7%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi Serale ha intrattenuto 4.082.000 spettatori (26%).

Italia 1: Freedom presenta: viaggio tra fede e mistero ha ottenuto la presenza di 605.000 spettatori (3.3%).

Rete4: Il film Il re dei re è stato visto da 733.000 spettatori (4.7%).

La 7: Gandhi ha catturato l’attenzione di 369.000 spettatori (2.3%).

Tv 8: Il Codice da Vinci ha coinvolto 303.000 spettatori (1.8%).

Nove: Beverly Hills Cop II-Un piedipiatti a Beverly Hills II ha intercettato 320.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv sabato 16 aprile 2022: access prime time e preserale

Rai 1: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto una media di 4.352.000 spettatori (21.7%).

Canale 5: Striscia la notizia ha intrattenuto 3.436.000 spettatori (17.1%).

Rai 1: L’Eredità Weekend – La sfida ha giocato insieme a 2.297.000 spettatori (17.1%) mentre L’Eredità con 3.675.000 spettatori (22.5%).

