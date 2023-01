Rai Uno, con Pattini d’Argento, conquista la prima serata, intercettando oltre 2.9 milioni di utenti e uno share pari al 18.2%. La rete ammiraglia della Tv di Stato, nel corso del periodo vacanziero natalizio, è quasi sempre stata avanti rispetto a tutti. Il dato odierno lo conferma una volta di più. Dati per nulla entusiasmanti, invece, per Canale Cinque che con Natale da Chef raggiunge soltanto 1.7 milioni di persone (10.5%). Boom per Rai Tre che con Sister Act batte addirittura la prima emittente Mediaset: quasi 1.9 milioni di spettatori (10.1%). In seconda serata, su Rai Due, non brilla Bar Stella di Stefano De Martino che ha registrato 438.000 telespettatori, share 4.5%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 3 gennaio 2022:

Rai Uno – Pattini d’Argento ha appassionato 2.933.000 spettatori (18.2%);

Canale Cinque – Natale da Chef Natale ha avuto 1.727.000 spettatori (10.5%);

Rai Due – Charlie’s Angels ha coinvolto 886.000 spettatori (5%);

Italia Uno –Un’Impresa da Dio ha avuto un ascolto medio di 1.191.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre – Sister Act – Una svitata in abito da suora ha convinto 1.865.000 persone (10.1%);

Rete Quattro – Zona Bianca ha raggiunto 902.000 spettatori (6%);

La7 – Schegge di Paura ha interessato 507.000 spettatori (3.1%);

TV8 – Quando arriva il Natale ha avuto 568.000 spettatori (3.1%);

Nove – Imagine John Lennon ha catturato 219.000 spettatori (1.2%);

Real Time – Primo Appuntamento ha ottenuto 431.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv martedì 3 gennaio 2023: preserale e access prime time

Amadeus e Flavio Insinna, rispettivamente la timone de I Soliti Ignoti e L’Eredità, proseguono la loro cavalcata trionfale senza intoppi.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.946.000 spettatori (23.6%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.549.000 spettatori (17.1%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.244.000 spettatori (22%) nella prima parte mentre nella seconda 4.232.000 (24.3%);

Rai Due: Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 619.000 spettatori (3.1%);

Canale 5: Caduta Libera in replica ha registrato 2.543.000 spettatori (17.1%) nella prima parte e ne ha avuti 3.370.000 (19.4%) nella seconda

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.389.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.640.000 spettatori (7.8%);

La7: In Onda ha interessato 1.308.000 spettatori (6.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 298.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv martedì 3 gennaio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.791.000 spettatori (15.5%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.968.000 spettatori (19.8%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.824.000 spettatori (22.8%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 545.000 spettatori (5.3%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.700.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.526.000 spettatori (20.6%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.935.000 spettatori (18.2%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.371.000 spettatori (13.7%);

Canale 5: Tornando a casa per Natale ha ottenuto 1.358.000 spettatori (11.3%).

Ascolti tv della mattina di martedì 3 gennaio 2023