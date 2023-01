“Televoto truccato”, “Che farsa”, “Guarda caso Antonella è risultata la preferita e così avrà lo scudo per il prossimo televoto che decreterà l’eliminazione“. Sono tre delle migliaia di commenti di critica piovuti sul Grande Fratello Vip 7 dopo che nella penultima puntata in prime time (Canale Cinque), in maniera alquanto sorprendere, Antonella Fiordelisi è risultata la preferita dal pubblico, sbugiardando ogni sondaggio che dava come favorita Oriana Marzoli. In effetti il risultato è stato del tutto inaspettato, considerando anche lo scarso ‘appeal’ di cui gode sui social, in questo momento, l’influencer campana. C’è chi ha pure parlato di ‘Bot’, vale a dire di voti di profili inesistenti provenienti dall’estero (un caso simile era scoppiato quando al programma partecipò Dayane Mello). Alfonso Signorini, sull’ultimo numero in edicola di Chi Magazine, è intervenuto sulla vicenda.

Il conduttore del GF Vip, dopo che una lettrice di Chi ha palesato tutti i suoi dubbi sulla faccenda parlando di situazione “pilotata”, ha replicato, spiegando che lui stesso è rimasto sbalordito nell’apprendere che Antonella fosse la preferita dai telespettatori votanti. Non solo: ha assicurato di avere chiesto lui stesso a Mediaset di verificare che tutto si sia svolto correttamente. E, sempre secondo la sua versione, non c’è stato nulla di ‘manomesso’.

Alfonso Signorini interviene sulle critiche che parlato di televoto truccato al Grande Fratello Vip 7

Questa la lettera della lettrice di Chi Magazine:

“Caro Alfonso, non sono solita scrivere, ma oggi proprio non posso esimermi dal farlo. Non ho mai voluto credere che il GF fosse pilotato, ma dopo la puntata di ieri sera non ho più dubbi: ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto la Tontonella come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei e io stessa non la sopporto. Concludo questo sfogo dicendoti che, nel caso di una futura “votazione farsa”, chiuderò per sempre con il GF. Credo che tu stesso non faccia una gran bella figura in questo momento ed è il “sentiment” dei post che leggo ovunque. Non so quali vediate voi…

La replica di Alfonso Signorini:

“Cara Cristina, lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”.

Antonella Fiordelisi e la storia da dimenticare con Edoardo Donnamaria

Una storia da dimenticare quella tra Antonella ed Edoardo. Un esempio di che cosa non si debba fare in una relazione sentimentale, da ambo le parti. Da un lato Antonella, che provoca in continuazione il volto di Forum assumendo per ripicca, a volte, atteggiamenti che sa che fanno andare fuori di sé Donnamaria; dall’altro lato c’è appunto Donnamaria che non ha evidentemente la lucidità e il coraggio per levarsi da determinate situazioni e chiudere un rapporto che ha raggiunto livelli di ‘tossicità’ non indifferenti. Troppe volte si parla di amore in tv, nonostante spesso di amore ci sia ben poco. I cosiddetti ‘Donnalisi‘, o quel che ne resta, ne sono un esempio lampante.