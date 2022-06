Ascolti Tv ieri, top e flop: De Filippi e Bolle, chi l’ha spuntata. Liorni vola

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 18 giugno 2022

Le ammiraglie Rai e Mediaset si affidano alle repliche. Canale Cinque ha avuto la meglio: Tu si que vales ha intrattenuto 1.7 milioni di utenti (16.2% di share), battendo ampiamente Danza con me che ha coinvolto 1.2 milioni di spettatori (9.9%). Rai Due, con Morte in Normandia, ha ottenuto i medesimi dati del primo canale della tv di stato: 1.2 milioni di utenti (9.4%). Medaglia di legno per l’intramontabile Il ragazzo di campagna, proposto da Rete Quattro. Il film con protagonista Renato Pozzetto ha avuto l’attenzione di 880mila persone (6.6%). A seguire Sapiens – Un solo pianeta (Rai Tre) e Transformers (Italia Uno).

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Danza con me (replica) ha intrattenuto 1.261.000 spettatori e ha avuto il 9.9% di share;

Canale Cinque – Tu si que vales (replica) ha intercettato 1.721.000 spettatori (16.2%);

Rai Due –Morte in Normandia ha coinvolto 1.277.000 spettatori (9.4%).

Italia Uno –Transformers ha avuto un ascolto medio di 642.000 spettatori (5.3%);

Rai Tre – Sapiens Un solo pianeta ha convinto 661.000 spettatori (5%);

Rete Quattro –Il ragazzo di campagna ha raggiunto 880.000 spettatori (6.6%);

La7 – Al Vertice della Tensione ha interessato 478.000 spettatori (3.6%);

TV8 –Hancock ha fatto compagnia a 359.000 spettatori (2.6%);

Nove –L’assassinio di Melania Rea ha catturato 369.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv sabato 18 giugno 2022: preserale e access prime time

Techetechete’ ottiene un’altra vittoria netta su Paperissima Sprint Estate, sfondando il muro del 20% di share.

Rai Uno: Techetechete’ ha coinvolto 2.839.000 spettatori (20.3%).

Canale Cinque: Paperissima Sprint Estrate ha interessato una media di 3.135.000 spettatori (28.3%).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.212.000 spettatori (23.9%) nella prima parte e ne ha avuti 3.075.000 (27.1%) nella seconda.

Canale Cinque: Avanti il primo ha registrato 1.345.000 spettatori (15.4%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.863.000 (17.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 18 giugno 2022