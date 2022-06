Ascolti tv ieri, top e flop: Bocci male, Rai1 tiepido, Panicucci ok. Tutti i dati

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 21 giugno 2022

Papà per amore, film proposto da Rai Uno, ha conquistato 2.1 milioni di utenti e uno share pari al 13.1%. Dati tiepidi ma sufficienti per vincere la prima serata. Viaggio nella Grande Bellezza su Canale Cinque ha intercettato soltanto 1.8 milioni di spettatori (12.4%). Boss in incognito su Rai Due ha perso circa 200mila utenti rispetto alla scorsa settimana, coinvolgendo quasi 1.2 milioni di spettatori (9.2%).

Chiude bene #Cartabianca su Rai Tre: il talk di Bianca Berlinguer ha avuto l’attenzione di quasi 1.2 milioni di spettatori. Bene anche lo Speciale TgLa7 di Enrico Mentana che ha seguito da vicino la scissione del M5s, informando oltre 1 milione di persone.

Di seguito i dati completi del prime time:

Rai Uno – Papà per amore ha intrattenuto 2.143.000 spettatori e ha avuto il 13.1% di share;

Canale Cinque – Viaggio nella Grande Bellezza – Il mistero Padre Pio (Documentario) ha intercettato 1.791.000 spettatori (12.4%);

Rai Due –Boss in incognito 2022 ha coinvolto 1.178.000 spettatori (9.2%).

Italia Uno – Horizon Line – Brivido ad alta quota ha avuto un ascolto medio di 1.560.000 spettatori (9.5%);

Rai Tre –Cartabianca ha convinto 1.167.000 spettatori (8.2%);

Rete Quattro –Dynasties L’avventura della vita – Ghepardo ha raggiunto 1.145.000 spettatori (6.9%);

La7 – Speciale TgLa7 ha interessato 1.017.000 spettatori (5.9%); American Hustle – L’Apparenza Inganna ha raccolto 250.000 spettatori (2.5%).

TV8 –Baywatch ha fatto compagnia a 429.000 spettatori (2.9%);

Nove –Notte prima degli esami ha catturato 287.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv martedì 21 giugno 2022: preserale e access prime time

Techetechete’ trionfa nuovamente su Paperissima Sprint; Reazione a Catena stabile, con dati più che convincenti.

Rai Uno: Techetechete’ ha conquistato 3.104.000 spettatori (18.1%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.700.000 spettatori (15.7%).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.329.000 spettatori (24.6%) nella prima parte e ne ha avuti 3.451.000 (27.7%) nella seconda.

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.221.000 spettatori (13.8%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.097.000 (17.6%).

Ascolti tv martedì 21 giugno 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.165.000 spettatori (11.5%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.155.000 (13.5%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 1.000.000 spettatori (13.2%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.456.000 spettatori (19%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.359.000 spettatori (20.2%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.216.000 spettatori (21.6%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.616.000 spettatori (18.3%).

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha realizzato un ascolto pari a 1.558.000 spettatori (19.1%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.481.000 spettatori (19.3%).

Canale 5: Inga Lindstrom – Ritorno a casa ha fatto compagnia a 1.003.000 spettatori (13.4%).

Ascolti della mattina di martedì 21 giugno 2022