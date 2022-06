Ascolti tv ieri: Italia e The Choise, sfida senza storia. Tutti i dati e i dettagli

UEFA Nations League – Germania Vs Italia fa il pieno di ascolti su Rai Uno, conquistando l’attenzione di oltre 5.7 milioni di utenti e uno share pari al 30.4%. Staccatissimi tutti gli altri programmi. Su Canale Cinque il film La Scelta – The Choice ha intercettato quasi 2 milioni di utenti (11.2%). Dati più che sufficienti per Boss in incognito su Rai Due che ha avuto l’attenzione di quasi 1.4 milioni di spettatori (7.8%). Sul fronte talk, Giovanni Floris, con Di Martedì, ha avuto la meglio sulla collega Bianca Berlinguer al timone di Cartabianca.

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – UEFA Nations League – Germania Vs Italia ha intrattenuto 5.754.000 spettatori e ha avuto il 30.4% di share;

Canale Cinque – La scelta – The Choice ha intercettato 1.980.000 spettatori (11.2%);

Rai Due –Boss in incognito 2022 ha coinvolto 1.374.000 spettatori (7.8%).

Italia Uno – Un’estate al mare ha avuto un ascolto medio di 939.000spettatori (5.5%);

Rai Tre –Cartabianca ha convinto 859.000 spettatori (5.5%);

Rete Quattro –Il piccolo lord ha raggiunto 1.145.000 spettatori (6.9%);

La7 – Di Martedì ha interessato 1.048.000 spettatori (6.7%);

TV8 –Due cuori e una provetta ha fatto compagnia a 267.000 spettatori (1.5%);

Nove –Unico testimone ha catturato 274.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv martedì 14 giugno 2022: preserale e access prime time

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.406.000 spettatori (12.8%).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.308.000 spettatori (23.3%) nella prima parte e ne ha avuti 3.530.000 (27.8%) nella seconda.

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.150.000 spettatori (12.4%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.132.000 (17.5%).

Ascolti tv martedì 14 giugno 2022: il pomeriggio

Boom per Estate in Diretta che ha sfondato il muro del milione e mezzo di spettatori raggiungendo quasi il 20% di share.

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 998.000 spettatori (9.5%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.057.000 (12.3%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 938.000 spettatori (12.5%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.574.000 spettatori (19.5%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.345.000 spettatori (19.6%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.173.000 spettatori (20.3%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.731.000 spettatori (18.9%).

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha realizzato un ascolto pari a 1.554.000 spettatori (19%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.519.000 spettatori (20.1%).

Canale 5: Inga Lindstrom – Le nozze di Greta ha fatto compagnia a 1.057.000 spettatori (13.5%).

Ascolti della mattina di martedì 14 giugno 2022

Mattino Cinque si conferma leader di fascia.