Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 15 luglio 2022

Top Dieci in replica su Rai Uno strapazza il finale di stagione di New Amsterdam 4. Lo show di Carlo Conti ha registrato 2.1 milioni di utenti e il 17.3% di share. La serie proposta da Canale Cinque ha raccolto soltanto 1.1 milioni di spettatori e uno share pari al 10.7%. Terzo gradino del podio per Quarto Grado: Le Storie – Estate che ha avuto poco meno di 1 milione di persone sintonizzate.

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Top Dieci (Replica) ha avuto 2.109.000 spettatori e il 17.3% di share;

Canale 5 – New Amsterdam 4 ha raccolto 1.128.000 spettatori e il 10.7% di share;

Rai Due – N.C.I.S. ha intercettato 734.000 spettatori e il 5.1% di share; NCIS Hawai’i ha convinto 612.000 spettatori, share al 4.7%;

Italia 1 – Codice 999 ha registrato 743.000 spettatori e il 5.7% di share;

Rai Tre – Filorosso ha coinvolto 645.000 spettatori e ha avuto uno share pari a 5.4%;

Rete 4 – Quarto Grado: Le Storie – Estate ha avuto 966.000 spettatori e l’8.3% di share;

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare: 400.000 spettatori e il 3.5% di share;

TV8 – I delitti del Barlume – Il telefono senza fili è stato seguito da 294.000 spettatori e ha raggiunto il 2.2% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 405.000 spettatori e il 3% di share.

Ascolti tv venerdì 15 luglio 2022: preserale e access prime time

Techetechete’ sempre avanti a Paperissima Sprint. Reazione a Catena schianta le repliche di Avanti un altro!

Rai Uno – Techetechete’ è stato seguito da 2.638.000 spettatori (18.2%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.068.000 spettatori (14.2%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.109.000 spettatori (24%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 2.781.000 utenti (25.6%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 839.000 spettatori (10.1%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.528.000 (14.6%).

Ascolti tv venerdì 15 luglio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.186.000 spettatori (11.7%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.264.000 (14.5%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 887.000 spettatori (10.7%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.364.000 spettatori (17.6%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.069.000 spettatori (18.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.016.000 spettatori (19.6%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.599.000 spettatori (17.6%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 1.561.000 spettatori (18.7%).

Canale 5: Esprimi un desiderio ha fatto compagnia a 813.000 spettatori (10.4%).

Ascolti della mattina di venerdì 15 luglio 2022