Ascolti tv ieri: Top Dieci e New Amsterdam senza storia. Tutti i dati

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 8 luglio 2022

Top Dieci, in replica su Rai Uno, vince largamente la prima serata, coinvolgendo 2.4 milioni di spettatori (18.3% di share). New Amsterdam 4 si ferma a 1.4 milioni di utenti (10.8%). Terzo gradino del podio per Rete Quattro, con Quarto Grado: Le Storie – Estate che ha raggiunto 1.2 milioni di persone (10.2%).

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Top Dieci (Replica) ha avuto 2.387.000 spettatori e il 18.3% di share;

Canale 5 – New Amsterdam 4 ha raccolto 1.371.000 spettatori e il 10.8% di share;

Rai Due – Kalipè ha intercettato 570.000 spettatori e il 4% di share;

Italia 1 – Hunter’s Prayer – In fuga ha registrato 892.000 spettatori e il 6% di share;

Rai Tre – Dogs Days ha coinvolto 730.000 spettatori e ha avuto uno share pari a 5% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: Le Storie – Estate ha avuto 1.235.000 spettatori e l’10.2% di share;

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare: 451.000 spettatori e il 3.7% di share;

TV8 – Gran Premio d’Austria è stato seguito da 460.000 spettatori e ha raggiunto il 3.2% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 254.000 spettatori e il 2.7% di share.

Ascolti tv venerdì 8 luglio 2022: preserale e access prime time

Techetechete’ oltre il 20% di share: per il programma di Rai Uno ennesimo trionfo su Paperissima Sprint (Canale Cinque). Per Reazione a Catena, dati come al solito eccellenti.

Rai Uno – Techetechete’ è stato seguito da 3.218.000 spettatori (20.1%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.320.000 spettatori (14.5%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.211.000 spettatori (23.6%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.412.000 utenti (28.9%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 953.000 spettatori (10.7%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.557.000 (13.7%).

Ascolti tv venerdì 8 luglio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.228.000 spettatori (11.7%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.334.000 (15.6%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 906.000 spettatori (11.5%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.362.000 spettatori (17.5%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.088.000 spettatori (17.9%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.926.000 spettatori (18%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.415.000 spettatori (15.7%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 1.325.000 spettatori (16.7%).

Canale 5: Un’estate perfetta ha fatto compagnia a 740.000 spettatori (9.5%).

Ascolti della mattina di venerdì 8 luglio 2022