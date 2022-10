By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 30 ottobre 2022

Mina Settembre 2 (Rai Uno) vince comodamente la prima serata, seppur rispetto a sette giorni fa perde circa 500mila utenti. Che tonfo! La fiction ha intrattenuto 4.2 milioni di spettatori (4.7 il 23 ottobre), registrando uno share del 24.7%. Greenland (film proposto da Canale Cinque) ha convinto quasi 1.9 milioni di utenti, con uno share pari al 10.9%. L’ammiraglia della tv di stato ha quindi più che doppiato quella di Mediaset. In lieve calo anche Che Tempo Che Fa che ha convinto che ha raggiunto quasi 2 milioni di persone e il 10.4% di share (la scorsa settimana aveva convinto 2.2 milioni di utenti). Trattasi comunque di numeri decisamente positivi per Rai Tre e Fabio Fazio. Anche Massimo Giletti con Non è l’Arena perde ascolti: l’ultima puntata è stata seguita da 510 mila spettatori (3.8%).

Di seguito tutto i dati relativi al prime time di domenica 30 novembre 2022:

Rai Uno – Mina Settembre 2: 4.241.000 spettatori e il 25.5% di share;

Canale 5 – Greenland (film): 1.234.000 spettatori e l’8.6% di share;

Rai Due – NCIS Los Angeles: 801.000 spettatori e il 4.2 di share; Blue Bloods: 551.000 spettatori e il 3% di share;

Italia 1 – Le Iene presentano: Inside: 910.000 spettatori e il 5.2% di share;

Rai Tre – Che Tempo Che Fa: 1.970.000 spettatori e l’10.4% di share; Il Tavolo: 1.076.000 spettatori e il 7.3% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 645.000 spettatori e il 4.8% di share;

La7 – Non è l’Arena: 510.000 spettatori e il 3.8% di share;

TV8 – Gran Premio di Formula 1 del Messico: 1.142.000 spettatori e il 7.1% di share;

Nove – Il Contadino cerca Moglie: 304.000 spettatori e l’1.7% di share.

Ascolti tv domenica 30 ottobre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.340.000 spettatori e il 22.8% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.532.000 spettatori e il 13.3% di share.

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.269.000 spettatori (22.4%) nella prima parte e 4.428.000 utenti (26.7%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera: 2.362.000 spettatori (16.8%) nella prima parte e 2.720.000 utenti (16.7%) nella seconda;

Ascolti tv domenica 30 ottobre 2022: il pomeriggio e il preserale

Maria De Filippi con Amici e Silvia Toffanin con Verissimo sempre avanti a Mara Venier, alla guida di Domenica In, e Francesca Fialdini, al timone di Da noi… A ruota libera. Tuttavia i dati di Rai Uno sono abbondantemente oltre la sufficienza. Lo stesso non si può dire del programma di Elisa Isoardi: Vorrei dirti Che fa registrare un altro flop, intrattenendo soltanto 247mila utenti (2.3%). Numeri da incubo.

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 2.515.000 spettatori e il 22.6% di share;

Rai Uno – Domenica In: 2.354.000 spettatori e il 20% di share nella prima parte; 1.987.000 spettatori e il 19.4% di share nella seconda parte; 1.760.000 spettatori e il 17.5% di share nell’ultima parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.375.000 spettatori e il 23.1% di share nella prima parte; 2.376.000 spettatori e il 19% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Da Noi a Ruota Libera: 1.936.000 spettatori e il 15.9% di share;

Rai Due – Vorrei dirti che: 247.000 spettatori e il 2.3% di share;

Ascolti della mattina di domenica 30 ottobre 2022