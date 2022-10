By

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di domenica 23 ottobre 2022: i numeri di ieri

Enrico Papi è giunto in anticipo ai saluti finali con il suo Scherzi a Parte, che ieri sera ha sfidato agli ascolti tv di domenica 23 ottobre 2022 la nuova puntata di Mina Settembre con “il meglio di”. Anche ieri sera non c’è stata partita: La Notte di Scherzi a Parte si è fermato sotto il 10% di share. Mina invece è volata oltre il 25%. Nel resto della giornata occhi puntati sul pomeriggio, con la sfida tra Amici e Domenica In ma anche con Verissimo protagonista. A spuntarla è stato il pomeriggio di Canale 5, con Amici che è stato seguito da più di due milioni e mezzo di spettatori. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri 23 ottobre 2022, a partire dalla prima serata:

Rai Uno – Mina Settembre 2: 4.706.000 spettatori e il 25.5% di share;

Canale 5 – La Notte di Scherzi a Parte: 1.234.000 spettatori e l’8.6% di share;

Rai Due – NCIS Los Angeles: 729.000 spettatori e il 3.6% di share; Bull: 543.000 spettatori e il 2.8% di share;

Italia 1 – La Fabbrica di Cioccolato: 869.000 spettatori e il 4.8% di share;

Rai Tre – Che Tempo Che Fa: 2.254.000 spettatori e l’11.1% di share; Il Tavolo: 1.220.000 spettatori e il 7.8% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 597.000 spettatori e il 4.1% di share;

La7 – Non è l’Arena: 774.000 spettatori e il 5.3% di share;

TV8 – Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti: 1.679.000 spettatori e l’8.4% di share;

Nove – Il Contadino cerca Moglie: 373.000 spettatori e l’1.9% di share.

Ascolti tv domenica 23 ottobre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 2.729.000 spettatori e il 22.48% di share;

Rai Uno – Domenica In: 2.404.000 spettatori e il 18.07% di share nella prima parte; 2.140.000 spettatori e il 19.18% di share nella seconda parte; 1.633.000 spettatori e il 15.72% di share nell’ultima parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.293.000 spettatori e il 21.9% di share nella prima parte; 1.966.000 spettatori e il 17.29% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Da Noi a Ruota Libera: 1.668.000 spettatori e il 15.08% di share;

Rai Due – Vorrei dirti che: 317.000 spettatori e il 2.39% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.946.000 spettatori e il 24.55% di share;

Canale 5 – Caduta Libera (Replica): 2.880.000 spettatori e il 18.26% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.276.000 spettatori e il 21.2% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.671.000 spettatori e il 13.31% di share.

Ascolti della mattina di domenica 23 ottobre 2022