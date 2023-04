By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 23 aprile 2023

La Sposa in replica su Rai Uno mantiene il proprio pubblico e vince sul filo di lana la prima serata coinvolgendo quasi 2.5 milioni di utenti (15.4% di share). Lo Show dei record di Canale Cinque registra poco meno di 2.4 milioni di spettatori (15.9%). Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio perde circa 200mila utenti rispetto a domenica scorsa, ma raggiungendo quasi 2.2 milioni di persone (12.5%) segna comunque dati più che buoni. Le Iene – Inchieste su Italia Uno sotto il milione di telespettatori, ci si aspettava qualcosa in più

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 23 aprile 2023:

Rai Uno, La sposa (replica) ha appassionato 2.478.000 spettatori con il 15.4% di share;

Canale 5, Lo show dei record è stato visto da 2.381.000 spettatori con il 15.9% di share;

Rai Due, Crossword Mysteries: Il cruciverba della morte è stato seguito da 827.000 spettatori (4.9%);

Italia Uno, Le Iene – Inchieste ha appassionato 960.000 spettatori (6%);

Rai Tre, Che Tempo Che Fa ha convinto 2.178.000 persone (12.5%);

Rete 4, Zona Bianca è stato seguito da 511.000 spettatori (3.9%);

La 7, Il processo di Norimberga ha attirato 354.000 spettatori (2.6%);

Tv 8, Honest Thief è stato seguito da 279.000 spettatori (1.9%);

Nove, Little Big Italy ha raggiunto 357.000 persone (2.1%).

Ascolti tv domenica 23 aprile 2023: preserale e access prime time

Affari tuoi, rispetto a 7 giorni fa, perde ben 700mila utenti.

Rai Uno, Affari tuoi è stato seguito da 3.940.000 spettatori (23.4%);

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.859.000 persone (16.5%);

Rai Uno, L’Eredità ha ottenuto 2.484.000 telespettatori (21.6%) nella prima parte e 3.561.000 nella seconda (26%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 1.826.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 2.435.000 spettatori (18.1%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente ha registrato nella prima parte 614.000 spettatori (3.6%) e nella seconda 587.000 (3.3%);

La7: In onda ha raggiunto 754.000 telespettatori (4.3%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 468.000 telespettatori (2.7%).

Ascolti tv domenica 23 aprile 2023: il pomeriggio

Domenica In perde pubblico e nella seconda e terza parte, e finisce abbondantemente sotto i 2 milioni di utenti. Un calo drastico, basti pensare che nella parte centrale il programma è stato seguito da circa 700mila spettatori in meno rispetto a sette giorni fa. In forte calo anche Da noi a ruota libera che lascia sul terreno circa 400mila utenti. Verissimo mantiene invece il proprio pubblico.

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.538.000 spettatori nella prima parte (21.3%), 1.887.000 spettatori nella seconda (18.2%) e 1.530.000 (15.7%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.464.000 (14.8%);

Canale 5 – Arca di Noè: 2.326.000 spettatori e il 17.3% di share;

Canale 5: Beautiful ha appassionato 1.978.000 spettatori (16%);

Terra Amara ha registrato 2.301.000 spettatori (21.1%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 2.125.000 spettatori (22%) nella prima parte e 1.971.000 nella seconda (19.4%).

Rai 2: Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi ha raggiunto 785.000spettatori (7.7%).

Ascolti tv domenica 23 aprile 2023: la mattina