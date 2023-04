By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 16 aprile 2023

Rai Uno trionfa con le repliche della fiction La sposa che raggiunge quasi 2.6 milioni di utenti (14.7% di share). Drastico calo per Lo show dei Record di Canale Cinque che ha avuto 2.3 milioni di spettatori (15.2%), vale a dire ben 500mila utenti in meno rispetto a domenica scorsa. Ottimi dati per Rai Tre che Con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio intrattiene 2.4 milioni di persone (12.2%). Lo speciale Le Iene raccoglie 1 milione di utenti (6.3%), dato di poco sufficiente.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 16 aprile 2023:

Rai Uno, La sposa (replica) ha appassionato 2.582.000 spettatori con il 14.7% di share;

Canale 5, Lo show dei record è stato visto da 2.347.000 spettatori con il 15.2% di share;

Rai Due, NCIS Los Angeles è stato seguito da 989.000 spettatori (4.9%) e Blue Bloods 13 ha avuto 1.129.000 spettatori (5.9%);

Italia Uno, Le Iene – Inchieste ha appassionato 1.058.000 spettatori (6.3%);

Rai Tre, Che Tempo Che Fa ha convinto 2.409.000 persone (12.2%);

Rete 4, Zona Bianca è stato seguito da 614.000 spettatori (4.4%);

La 7, Un colpo perfetto ha attirato 441.000 spettatori (2.4%);

Tv 8, Moto2 – GP Americhe – Gara è stato seguito da 823.000 spettatori (4.1%);

Nove, Little Big Italy ha raggiunto 386.000 persone (2%).

Ascolti tv domenica 16 aprile 2023: preserale e access prime time

Affari tuoi registra numeri assolutamente soddisfacenti, coinvolgendo 4.6 milioni di persone (23.4% di share).

Rai Uno, Affari tuoi è stato seguito da 4.636.000 spettatori (23.4%);

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.899.000 persone (14.7%);

Rai Uno, L’Eredità ha ottenuto 2.889.000 telespettatori (21.9%) nella prima parte e 3.808.000 nella seconda (24.7%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 2.028.000 spettatori (16%) nella prima parte e 2.788.000 spettatori (18.6%) nella seconda;

Ascolti tv domenica 16 aprile 2023: il pomeriggio

Domenica In e le soap opere di Canale Cinque appaiate, Verissimo leader di fascia batte Da noi a ruota libera per l’ennesima volta.

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.646.000 spettatori nella prima parte (18.4%), 2.728.000 spettatori nella seconda (20.8%) e 2.201.000 (18.6%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.844.000 (16.3%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.538.000 spettatori (18.3%);

Terra Amara ha registrato 2.763.000 spettatori (22.9%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 2.250.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 2.043.000 nella seconda (17.8%).

Ascolti tv domenica 16 aprile 2023: la mattina