L’Eurovision Song Contest 2023 non sfonda negli ascolti. Considerando il fatto che Canale Cinque non ha voluto fare controprogrammazione, spostando la finale di Amici (andrà in onda in prima serata domenica 14 maggio), si pensava che l’ESC facesse meglio. Alla fine ha intercettato 4.9 milioni di utenti e il 34.1% di share. Un dato senza dubbio buono, ma se paragonato a quello dello scorso anno fa riflettere. La finale dell’Eurovision Song Contest 2022 catturò l’attenzione di ben 6.590.000 telespettatori (41.9%). Quest’anno, conti alla mano, Rai Uno ha registrato un tonfo di 1.7 milioni di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 13 maggio 2023:

Rai Uno, la finale dell’Eurovision Song Contest ha appassionato 4.906.000 spettatori con il 34.1% di share;

Canale 5, Mamma o papà ha convinto 2.021.000 spettatori con il 12.1% di share;

Rai Due, Pallavolo Femminile – Serie A1 – Milano Vs Conegliano è stata seguita da 483.000 persone (2.7%);

Italia Uno, Madagascar 3 – Ricercati in Europa ha interessato 719.000 spettatori (4%);

Rai Tre, Esterno notte ha totalizzato 580.000 persone (3.3%);

Rete 4, Sette giorni è stato seguito da 391.000 spettatori (2.3%);

La 7, Eden, un pianeta da salvare ha convinto 457.000 spettatori (2.9%);

Tv 8, Bruno Barbieri 4 Hotel ha totalizzato 313.000 spettatori (1.7%);

Nove, Basket – LBA Playoff ha raggiunto 69.000 persone (0.4%).

Ascolti tv sabato 13 maggio 2023: preserale e access prime time

L’intervista di Zelensky al 17.4%.

Rai Uno: Eurovision 2023 – Anteprima: 4.368.000 spettatori (24.1%);

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 3.111.000 persone (16.8%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 1.016.000 telespettatori (5.5%);

Rete 4: Controcorrente ha ottenuto 643.000 spettatori nella prima parte del programma (3.6%) mentre nella seconda ne ha avuti 679.000 (3.6%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 589.000 spettatori (3.1%);

Rai Uno: Speciale Porta a Porta – Intervista a Zelenskyj ha informato 2.239.000 spettatori (17.4%);

Canale 5: Avanti un altro! Story ha raggiunto 1.944.000 spettatori (17%) e nella seconda parte ne ha 2.787.000 raggiunti (20.1%).

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 167.000 spettatori (1.4%) nella prima parte e 315.000 spettatori (2.3%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 13 maggio 2023: il pomeriggio