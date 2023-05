Si è concluso l’Eurovision Song Contest 2023. In finale si sono esibiti 26 artisti e ad aver avuto la meglio è stata la Svezia: ha trionfato Loreen con la brillante Tattoo. Canzone e performance sublimi. Per Loreen è la seconda vittoria all’ESC. Niente da fare per Marco Mengoni che comunque se l’è cavata più che egregiamente offrendo una performance strepitosa all’Arena di Liverpool: il musicista di Ronciglione si è posizionato quarto. A sorpresa sul secondo gradino del podio è finita la Finlandia con Käärijä che ha intonato Cha Cha Cha. Il brano ha raccolto pochi voti dalla giuria (in effetti non pare nulla di che), ma tantissimi dalla votazione popolare. Medaglia di bronzo a Israele: Noa Kirel ha convinto con Unicorn.

Drammatiche notizie provenienti dall’Ucraina

Proprio poco prima che venisse stilata la classifica definitiva, è arrivata una tragica notizia dall’Ucraina. I russi hanno bombardato la città di provenienza del duo Tvorki. Missili sono infatti caduti su Ternopil, da dove arriva appunto la band in gara all’Esc con Heart of steel. Fino ad oggi Ternopil era stata raramente attaccata. Non sembra una coincidenza che la furia russa si sia abbattuta su quella zona proprio in concomitanza dell’esibizione di Tvorki all’arena di Liverpool.

La classifica definitiva dell’ESC 2023

Di seguito la griglia completa della classifica finale (qui invece le pagelle coi promossi e bocciati).

Svezia | Loreen – Tattoo Finlandia | Käärijä – Cha Cha Cha Israele | Noa Kirel – Unicorn Italia: Marco Mengoni – Due Vite Norvegia | Alessandra – Queen of Kings Ucraina: TVORCHI – Heart of Steel Belgio | Gustaph – Because Of You Estonia | Alika – Bridges Australia | Voyager – Promise Repubblica Ceca | Vesna – My Sister’s Crown Lituania | Monika Linkytė – Stay Cipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Croazia | Let 3 – Mama ŠČ! Armenia | Brunette – Future Lover Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Francia: La Zarra – Évidemment Spagna: Blanca Paloma – Eaea Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna Polonia | Blanka – Solo Svizzera | Remo Forrer – Watergun Slovenia | Joker Out – Carpe Diem Albania | Albina & Familja Kelmendi – DujeArmenia Portogallo | Mimicat – Ai Coração Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

Le dichiarazioni di Marco Mengoni prima della proclamazione

“Quando sei sul palco e ti esibisci, non ti rendi conto di cosa stai facendo. Almeno io non me ne rendo conto, è come se entrassi in trance”, Così Mengoni, intervistato da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, poco prima che venisse proclamata la classifica finale. “La vittoria non è la cosa più importante per me, per me è stato importante essere qui, esserci tornato. Sono contento. Per me è stato stupendo e bello, un evento incredibile”.