Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 31 gennaio 2023

Blackout – Vite Sospese (Rai Uno) in calo: 3.7 milioni di utenti e il 19.2% di share (lunedì scorso 4.1 milioni e il 21%). Il Grande Fratello Vip 7 (Canale Cinque) stabile, con 2.7 milioni di spettatori e il 20.6%. Anche Boss in incognito (Rai Due) mantiene il proprio pubblico, interessando 1.4 milioni di persone (7.7%). Numeri buoni, così come sono dati soddisfacenti quelli di Report (Rai Tre) che coinvolge 2.1 milioni di utenti (7.5%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 31 gennaio 2023:

Rai Uno – Blackout – Vite Sospese ha appassionato 3.730.000 spettatori (19.2%);

Canale Cinque – GF Vip 7 29esima puntata ha avuto 2.698.000 spettatori (20.6%);

Rai Due – Boss in Incognito ha coinvolto 1.411.000 spettatori (7.7%);

Italia Uno – Fast & Furious 8 ha avuto un ascolto medio di 1.403.000 spettatori (7.5%);

Rai Tre – Report ha convinto 2.148.000 persone (10.3%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 659.000 spettatori (4.3%);

La7 – Eden – Un pianeta da salvare ha interessato 347.000 spettatori (2%);

TV8 – Flight ha fatto compagnia a 225.000 spettatori (1.2%);

Nove – Ex Amici Come Prima ha catturato 311.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv lunedì 31 gennaio 2023: preserale e access prime time

Stasera Italia di nuovo sotto il 4% nella seconda parte. I Soliti Ignoti e L’Eredità sempre sopra a Striscia la Notizia e Avanti un altro.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.862.000 spettatori (21.9%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.137.000 spettatori (18.7%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.640.000 spettatori (23.7%) nella prima parte mentre nella seconda 4.898.000 (27.3%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.497.000 spettatori (17.3%) nella prima parte e ne ha avuti 3.654.000 (21%) nella seconda;

Stasera Italia ha avuto 961.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 778.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.486.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.677.000 spettatori (7.5%);

La7: Otto e Mezzo ha interessato 1.443.000 spettatori (6.4%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha raccolto 253.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv lunedì 31 gennaio 2023: il pomeriggio

Boom Uomini e Donne vicino ai 3 milioni di utenti, Matano sempre davanti a Barbara d’Urso.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.833.000 spettatori (16.5%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.896.000 spettatori (18.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.567.000 spettatori (21.6%);

Rai Due: Bella Ma' ha registrato un netto di spettatori (%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.484.000 spettatori (19.1%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.642.000 spettatori (20.8%);

Canale Cinque: Uomini e Donne ha coinvolto 2.970.000 spettatori (26.9%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 2.151.000 spettatori (22.3%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.802.000 spettatori (18.6%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.383.000 spettatori (14.2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.804.000 spettatori (15%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 31 gennaio 2023

Vola oltre il 22% Mattino Cinque.