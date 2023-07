Ascolti tv ieri: Temptation e Montalbano, chi ha vinto per distacco

Temptation Island 2023 (Canale Cinque), subisce un leggero calo rispetto alla scorsa settimana raggiungendo 3.3 milioni di spettatori e il 25.9% di share (più di 300mila utenti in m3no della scorsa settimana). Secondo posto per Il Giovane Montalbano (in replica su Rai Uno) che ha avuto 2.4 milioni di utenti (14%), guadagnano 200mila utenti rispetto a lunedì scorso. In calo anche Report (Rai Tre), che conquista solamente 1 milione di spettatori (6.56%), rispetto ai quasi due milioni della scorsa puntata.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 17 luglio 2023:

Rai Uno: Il Giovane Montalbano ha totalizzato 2.477.000 spettatori (16.48% di share);

Canale Cinque: Temptation Island ha avuto 3.344.000 spettatori (25.91%);

Rai Due : Che Todd ci aiuti ha interessato 443.000 spettatori (3.04%);

Italia Uno: Fast and Furious – Tokyo Drift ha avuto un ascolto di spettatori (%);

Rai Tre: Report ha convinto 1.058.000 persone (6.56%); e 894.000 nel segmento Report Plus (5.53%);

Rete Quattro: Zona Bianca ha raggiunto 508.000 spettatori (4.21%);

La7: La figlia del Generale ha interessato 466.000 spettatori (3.11%);

TV8: Cops 2 – Una banda di poliziotti ha fatto compagnia a 143.000 spettatori (0.92%);

Nove: Only Fun Comico Show ha catturato 377.000 spettatori (2.52%)

Ascolti tv lunedì 17 luglio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechete’ ha raggiunto 3.019.000 spettatori (18.97% di share);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.801.000 persone (17.60%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.120.000 spettatori (22,44%) nella prima parte e nella seconda da 3.172.000 spettatori (27,61%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.146.000 telespettatori (12,67%) nella prima parte e ne ha avuti 1.548.000 (13,97%) nella seconda;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.339.000 spettatori (8,44%);

Rete Quattro: Controcorrente Estate ha informato 521.000 spettatori (3,41%) nella prima parte e ne ha ottenuti 627.000 (3,91%) nella seconda.

La7: In Onda Estate ha informato 957.000 spettatori (6,02%);

Ascolti tv lunedì 17 luglio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo è stato seguito da 1.231.000 spettatori (12.16% di share);

Rai Uno: Sei sorelle ha avuto 806.000 spettatori (10.82%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.477.000 spettatori (17,91%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.487.000 telespettatori (21,73%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.563.000 telespettatori (24,40%);

Canale 5: La Promessa ha totalizzato da 1.932.000 telespettatori (22,03%);

Canale 5: My home my destiny ha segnato 1.491.000 utenti (19,82%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 982.000 spettatori (12,57%);

Ascolti tv della mattina di lunedì 17 luglio 2023