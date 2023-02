Ascolti tv ieri: Tale e Quale riparte col botto, C’è posta per te trema

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 18 febbraio 2023

Dopo la settimana del Festival di Sanremo, nuova sfida in tv tra Tale e Quale Show e C’è posta per te. Il varietà di Carlo Conti è tornato in onda con due puntate speciali dedicate alla famosa kermesse musicale. Uno spettacolo che è molto piaciuto al pubblico, tanto che la prima serata è stata seguita da 3.598.000 spettatori con il 23.6% di share.

Bene il people show di Maria De Filippi anche se ha registrato un crollo evidente: l’ultima puntata è stata seguita da 4.086.000 spettatori con il 27.7% di share. Il divario tra C’è posta per te, per anni re incontrastato del sabato sera, e Tale e Quale Show si ridimensiona sempre più di settimana in settimana. È la fine di un’era?

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 18 febbraio 2023:

Rai Uno, Tale e Quale Sanremo ha appassionato 3.598.000 spettatori con il 23.6% di share;

Canale 5, C’è posta per te ha convinto 4.086.000 spettatori con il 27.7% di share;

Rai Due, FBI è stato seguito da 804.000 (4.5%);

Italia Uno, Biancaneve e il cacciatore ha interessato 773.000 spettatori (4.6%);

Rai Tre, Sapiens ha totalizzato 681.000 persone (4.2%);

Rete 4, I due superpiedi quasi piatti è stato seguito da 632.000 spettatori (3.8%);

La 7, La grande fuga ha convinto 313.000 (2%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha totalizzato 463.000 spettatori (2.5%);

Nove, Frecciarossa Final Eight ha raggiunto 59.000 persone (0.3%).

Ascolti tv sabato 18 febbraio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.342.000 telespettatori (23.2%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 3.359.000 persone (18%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 656.000 spettatori (3.5%);

Italia Uno, NCIS è piaciuto a 1.199.000 telespettatori (6%);

Rai Tre, Le parole ha appassionato 681.000 persone (4.2%) nella prima parte e 1.409.000 spettatori (7.5%) nella seconda;

Rete 4, Controcorrente ha ottenuto nella prima parte del programma 784.000 (4.2%) mentre nella seconda 708.000 (4.1%);

La 7, In onda ha raggiunto 791.000 persone (4.2%);

Tv8, 4 Hotel è stato seguito da 357.000 persone (2.2%);

Nove, I migliori fratelli di Crozza ha appassionato 117.000 (0.7%).

Ascolti tv sabato 18 febbraio 2023: il pomeriggio