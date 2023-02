La “strana” puntata di C’è posta per te. Così diversi telespettatori hanno definito l’appuntamento del celebre people show di Canale Cinque in onda il 18 febbraio 2023. Motivo? Il programma ha cambiato leggermente il suo ‘classico’ canovaccio, discostandosi dal format solitamente trasmesso. Cosa è successo di preciso? Come notato dagli affezionatissimi spettatori dello show, non c’è stata alcuna storia in cui sono intervenuti i vip a supporto delle persone comuni. A inizio puntata c’è stata Luciana Littizzetto che ha chiamato in causa Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi, Alessandra Celentano e Tommaso Zorzi. Ci sono stati una serie di siparietti, ma nessuna storia strappalacrime.

Nessun vip, invece, in chiusura di puntata. Da sempre la trasmissione piazza sul finale una vicenda ‘sorpresa‘ in cui qualcuno chiama una persona cara coinvolgendo un ‘famoso’. Nell’appuntamento del 18 febbraio, Maria De Filippi ha invece tirato dritta e poco dopo la mezzanotte ha introdotto una storia ‘strong’. Il pubblico si è riversato sui social e si è scatenato nel commentare la piega presa dal programma. Sono piovuti parecchi commenti, con la platea del people show che si è letteralmente spaccata.

Da un lato molti hanno trovato azzeccata l’idea di rinunciare alle vicende strappalacrime con i vip per puntare su storie più coinvolgenti. Dall’altro lato ci sono stati tanti utenti che si sono lamentati, auspicando che dalla prossima puntata il programma torni in onda con le ‘classiche’ sorprese.

Inoltre c’è chi ha fatto delle congetture ironiche e ha ipotizzato che il people show abbia finito il budget, ritrovandosi costretto a rinunciare alle ospitate vip. Naturalmente tale ipotesi non ha alcun tipo di fondamento. Lungo tutta la puntata ci sono poi stati diversi telespettatori che hanno ritenuto le storie proposte poco interessanti rispetto al solito.

C’è posta per te: dopo Sanremo, nuova sfida contro Carlo Conti

Maria De Filippi, dopo aver affrontato Sanremo e aver dovuto registrare con un vistoso calo di pubblico (come era prevedibile), è tornata a ‘sfidare’ Carlo Conti, in onda su Rai Uno con C’è posta per te. I due, in diversi frangenti, hanno sottolineato di essere amici e di non sentirsi in competizione.