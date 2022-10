Tale e Quale Show (Rai Uno) mantiene il suo pubblico (anzi lo incrementa di poco meno di 100 mila unità), convincendo 4.1 milioni di utenti e facendo schizzare lo share al 24.7%. Niente da fare per Viola come il Mare (Canale Cinque): la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi intrattiene 2.6 milioni di persone (dato in leggerissimo calo rispetto a sette giorni fa), raggranellando uno share tiepido pari al 15.7%. Bene John Rambo – Last Blood su Italia Uno, ok Quarto Grado su Rete Quattro ed altra prova eccellente di Fratelli di Crozza su Nove.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 28 ottobre 2022:

Rai Uno – Tale e Quale Show: 4.129.000 spettatori e il 24.7% di share;

Canale 5 – Viola come il Mare: 2.672.000 spettatori e il 15.7% di share;

Rai Due – S.W.A.T.: 611.000 spettatori e il 3.1% di share;

Italia 1 – John Rambo – Last Blood: 1.294.000 spettatori e il 6.7% di share;

Rai Tre – La Marcia su Roma, Cronache del 1922 ha avuto 836.000 spettatori e il 4.4% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.079.000 spettatori e il 7.1% di share;

La7 – Propaganda Live: 845.000 spettatori e il 5.9% di share;

TV8 – MasterChef Italia: 346.000 spettatori e il 2.1% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.224.000 spettatori e il 6.2% di share.

Ascolti tv di venerdì 28 ottobre 2022: preserale e access prime time

Striscia la Notizia e Caduta Libera sconfitti abbondantemente e per l’ennesima volta da I Soliti Ignoti e Reazione a Catena.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.599.000 spettatori (22.4%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.553.000 spettatori (17.3%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 3.146.000 spettatori (25%) nella prima parte e ne ha avuti 4.478.000 (28.3%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato spettatori 1.752.000 (15%) nella prima parte e ne ha avuti 2.827.000 (18.5%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.013.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 1.001.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.675.000 spettatori (8.1%).

La7- Otto e Mezzo ha informato 1.585.000 spettatori (7.7%).

La7 – Lingo – Parole in Gioco ha intressato 157.000 spettatori (1.1%)

Ascolti tv di venerdì 28 ottobre 2022: il pomeriggio

Barbara d’Urso sempre più distante da Alberto Matano.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.481.000 spettatori (15.1%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.784.000 spettatori (22.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.115.000 spettatori (23.4%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 329.000 spettatori (4%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.458.000 spettatori (20%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.220.000 spettatori (19.3%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.495.000 spettatori (25.7%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.436.000 spettatori (17.8%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.286.000 spettatori (16.1%).

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.077.000 spettatori (14.1%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.323.000 spettatori (14.7%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 28 ottobre 2022