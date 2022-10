Gli ascolti tv di ieri 21 ottobre 2022 hanno incoronato ancora una volta Carlo Conti come vincitore del venerdì sera. Non c’è niente da fare per Viola come il Mare, che sebbene resti sopra i due milioni e mezzo di spettatori non riesce a raggiungere Tale e Quale Show. Il programma di Rai Uno ha superato ieri sera i quattro milioni di spettatori ed è in crescita. Cosa sarà successo nelle altre ore della giornata? Per scoprirlo, qui di seguito ci sono gli ascolti tv di ieri, a partire da quelli relativi alla prima serata e proseguendo con i principali appuntamenti della giornata:

Rai Uno – Tale e Quale Show: 4.054.000 spettatori e il 24.3% di share;

Canale 5 – Viola come il Mare: 2.721.000 spettatori e il 16.3% di share;

Rai Due – S.W.A.T.: 822.000 spettatori e il 4.3% di share;

Italia 1 – John Rambo: 933.000 spettatori e il 5% di share;

Rai Tre – Benvenuto Presidente!: 548.000 spettatori e il 3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.015.000 spettatori e il 6.9% di share;

La7 – Propaganda Live:957.000 spettatori e il 6.7% di share;

TV8 – MasterChef Italia: 393.000 spettatori e il 2.4% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.367.000 spettatori e il 7.1% di share.

Ascolti tv venerdì 21 ottobre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.504.000 spettatori e il 24.85% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.720.000 spettatori e il 20.34% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.447.000 spettatori e il 14.12% di share;

Rai Uno – Tg1 Speciale: 1.582.000 spettatori e il 17.83% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.291.000 spettatori e il 14.79% di share;

Rai Due – Bella Mà: 275.000 spettatori e il 3.16% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta Short: 1.849.000 spettatori e il 16.83% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.372.000 spettatori e il 15% di share nella presentazione, poi 1.623.000 spettatori e il 15.84% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 4.012.000 spettatori e il 24.3% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.021.000 spettatori e il 18.87% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.226.000 spettatori e il 21.1% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.564.000 spettatori e il 7.8% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.583.000 spettatori e il 17.87% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 21 ottobre 2022