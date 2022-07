Ascolti tv ieri: SuperQuark ok, Canale5 e Balivo deludono, Sciarelli sorride

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 13 luglio 2022

SuperQuark, su Rai Uno, cala (la scorsa settimana 2 milioni di utenti e share al 14.1%, ieri 1.8 milioni di spettatori e share al 12.9%). Nonostante ciò conquista la prima serata. Su Canale Cinque, esordio non buono per la serie tv La Strada del Silenzio, che ha raggiunto quasi 1.4 milioni di utenti e l’11.4% di share (sette giorni fa fece peggio L’Ora Inchiostro contro piombo, inchiodata a 1 milione di utenti). Dati ancora deludenti anche per Chi vuole sposare mia mamma?, programma di Tv8 di Caterina Balivo: 356mila spettatori (2.4%). Bene invece lo Speciale di Chi l’ha Visto? su Rai Tre: Federica Sciarelli ha intrattenuto oltre 1.5 milioni di persone (10.6%), superando addirittura Canale Cinque.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time:

Rai Uno – SuperQuark ha intrattenuto 1.778.000 spettatori e ha avuto il 12.9% di share;

Canale Cinque – La Strada del Silenzio ha intercettato 1.382.000 spettatori (11.4%);

Rai Due – L’intruso ha coinvolto 836.000 spettatori (5.8%).

Italia Uno – Chicago Fire ha avuto un ascolto medio di 1.243.000 spettatori (8.4%);

Rai Tre – Speciali Chi l’ha visto? ha convinto 1.521.000 spettatori (10.6%);

Rete Quattro – Controcorrente – Prima serata ha raggiunto 810.000 spettatori (6.7%);

La7 – Atlantide Speciale ha interessato 330.000 spettatori (2.8%);

TV8 – Chi vuole sposare mia mamma? ha fatto compagnia a 356.000 spettatori (2.4%);

Nove – Il Cacciatore di Teglie ha catturato 307.000 spettatori (2%).

Ascolti tv mercoledì 13 luglio 2022: preserale e access prime time

Paperissima Sprint vicinissima a Techetechete’.

Rai Uno – Techetechete’ è stato seguito da 2.492.000 spettatori (16.1%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.378.000 spettatori (15.3%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.279.000 spettatori (24.2%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.260.000 utenti (27.6%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.063.000 spettatori (12.2%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.720.000 (15.2%).

Ascolti tv mercoledì 13 luglio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.227.000 spettatori (11.9%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.318.000 (15.1%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 875.000 spettatori (10.6%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.378.000 spettatori (18.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.263.000 spettatori (19%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.937.000 spettatori (18.6%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.549.000 spettatori (17.1%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 1.516.000 spettatori (18.2%).

Canale 5: Beverly Hills Wedding ha fatto compagnia a 908.000 spettatori (12%).

Ascolti della mattina di mercoledì 13 luglio 2022