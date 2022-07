Ascolti tv ieri: Superquark sbanca, disastro per L’Ora, Balivo cola a picco

SuperQuark di Piero Angela, proposto da Rai Uno, ha conquistato la prima serata seppur non ha fatto registrare ascolti monster: 2 milioni di utenti e il 14.1% di share. Sempre più a picco L’Ora Inchiostro contro piombo su Canale Cinque che ha racimolato soltanto 978mila utenti (20mila in meno rispetto a una settimana fa) e il 7.1% di share. Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, su Rai Tre, consolida i propri ascolti, intercettando 1.8 milioni di persone (13.5). Bene anche Chicago Fire su Italia Uno: 1.2 milioni di utenti (8.2%). Dati tutt’altro che confortanti per Chi vuole sposare mia mamma?: lo show di Caterina Balivo in onda su Tv8 ha avuto soltanto 322mila spettatori (2.2%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time:

Rai Uno – SuperQuark ha intrattenuto 1.970.000 spettatori e ha avuto il 14.1% di share;

Canale Cinque – L’Ora Inchiostro contro piombo ha intercettato 978.000 spettatori (7.1%);

Rai Due – Un Piccolo Favore ha coinvolto 803.000 spettatori (5.3%).

Italia Uno – Chicago Fire ha avuto un ascolto medio di 1.242.000 spettatori (8.2%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha convinto 1.791.000 spettatori (13.5%);

Rete Quattro – Controcorrente – Prima serata ha raggiunto 698.000 spettatori (5.7%);

La7 – Atlantide ha interessato 373.000 spettatori (3.5%);

TV8 – Chi vuole sposare mia mamma? ha fatto compagnia a 322.000 spettatori (2.2%);

Nove – Trappola in fondo al Mare ha catturato 431.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv mercoledì 6 luglio 2022: preserale e access prime time

Reazione a Catena vicinissimo al 30% di share.

Rai Uno – Techetechete’ è stato seguito da 2.845.000 spettatori (18.1%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.277.000 spettatori (14.5%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.311.000 spettatori (25.2%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.456.000 utenti (29.7%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 924.000 spettatori (10.9%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.621.000 (14.5%).

Ascolti tv mercoledì 6 luglio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.203.000 spettatori (11.9%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.238.000 (15.3%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 954.000 spettatori (12.4%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.512.000 spettatori (20.1%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.221.000 spettatori (18.9%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.966.000 spettatori (18.9%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.500.000 spettatori (17.1%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.333.000 spettatori (17.2%).

Canale 5: Inga Lindstrom – Cuore Rubato ha fatto compagnia a 831.000 spettatori (11%).

Ascolti della mattina di mercoledì 6 luglio 2022