Ascolti tv ieri: Studio Battaglia contro Isola dei Famosi, chi ha trionfato

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 28 marzo 2022

Rai Uno, con la serie tv Studio Battaglia, cattura l’attenzione di 4.2 milioni di utenti, con uno share pari al 19%, confermando l’ottimo appeal sul pubblico della prima serata della tv generalista. Su Canale Cinque, L’Isola dei Famosi torna a respirare e interessa 3 milioni di utenti (20.6%). Il reality show tira così un sospiro di sollievo dopo la debacle di giovedì scorso in cui ha raccolto soltanto 2.3 milioni di utenti (15.4%), complice la messa in onda in contemporanea della disfatta dell’Italia con la Macedonia del Nord (nella prima puntata del 21 marzo, il programma timonato da Ilary Blasi ha invece coinvolto 3.2 milioni di persone, 23.2%),

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno: Studio Battaglia ha raccolto 4.260.000 spettatori (19%).

Rai Due: Delitti in Paradiso ha conquistato 1.094.000 spettatori (5.1%).

Rai Tre: Presa Diretta ha catturato l’attenzione di 1.343.000 spettatori (5.9%).

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha convinto 3.074.000 spettatori (20.6%).

Italia 1: Homefront ha intrattenuto 1.393.000 spettatori (6.1%).

Rete 4: Quarta Repubblica è stato visto da 1.140.000 spettatori (6.7%).

La7: Giochi di Potere ha incollato innanzi al teleschermo 664.000 spettatori (3%).

Tv8:Sette anime ha raccolto 305.000 spettatori (1.4%)

Nove: Avamposti – Uomini in Prima Linea ha convinto 288.000 spettatori (1.2%).

Ascolti tv lunedì 28 marzo 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.931.000 spettatori (20%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.441.000 spettatori (18%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.859.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.506.000 spettatori (24.9%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato spettatori (%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti (%).

Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 28 marzo 2022

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.746.000 spettatori (14%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.035.000 spettatori (19.3%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.986.000 spettatori (17.5%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 441.000 spettatori (4.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.633.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.513.000 spettatori (18.6%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.904.000 spettatori (24.7%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.067.000 spettatori (19.8%).

Canale 5: La striscia de L’Isola dei Famosi ha raggiunto 1.920.000 spettatori (19.2%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.686.000 spettatori (17.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.679.000 spettatori (14.9%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 28 marzo 2022