Ascolti tv ieri: Striscia beffa Vespa, l’intervista a Meloni non sfonda

Anche quest’oggi sono arrivati puntuali tutti i dati riferiti ai risultati dello share registrati sulle varie reti italiane nel corso della giornata di ieri, giovedì 22 dicembre 2022. C’era grande attesa per l’intervista di Giorgia Meloni a Porta a Porta da Bruno Vespa, la prima in televisione dopo la vittoria alle Elezioni 2022: non c’è stato però abbastanza “hype” per permettere alla trasmissione di approfondimento politico di battere la concorrenza di Striscia, che nella stessa fascia ha registrato due punti di share in più.

Rai Uno ad ogni modo si è preso la rivincita in tarda serata, con la messa in onda del film La fortuna di Laura con Lucrezia Lante della Rovere, che ha registrato 2.657.000 telespettatori (per il 16.04% di share) a fronte dei 1963.000 spettatori per In vacanza su Marte, il film commedia con Christian De Sica e Massimo Boldi, che si è fermato all’11.96% di share.

Ecco il dettaglio dei dati Auditel registrati nel prime time del 22 dicembre 2022.

Rai Uno – La fiction La fortuna di Laura ha convinto 2.657.000 spettatori (16%);

Rai Uno – L’intervista di Giorgia Meloni a Porta a Porta ha ottenuto 3.481.000 spettatori e il 17,5%

Canale 5 – Il film In Vacanza su Marte è stato visto da 1.963.000 spettatori (12%);

Rai Due – Che c’è di nuovo è stato visto da 488.000 persone (2.50%);

Italia Uno – Il film Endless ha convinto 1.036.000 spettatori (5.90%);

Rai Tre – Lansky ha guadagnato 554.000 spettatori (3.30%);

Rete 4 – Il film Incanto di ghiaccio ha appassionato 769.000 spettatori (4.60%);

La 7 – Lo speciale di PiazzaPulita ha convinto 833.000 spettatori (4.80%)

Tv 8 – Lo speciale Harry Potter – Return to Hogwarts è stato seguito da 517.000 persone (3.10%);

Nove – La partita Manchester City – Liverpool è stata vista da 428.000 spettatori (2%).

Ascolti tv giovedì 22 dicembre 2022: preserale e access prime time

Canale5: Striscia la Notizia è stato seguito da una media di 3.843.000 spettatori (19.30%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 2.765.000 spettatori (20.89%) nella prima parte mentre nella seconda è stato visto da 3.872.000 persone (24.3%);

Rai Due: Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 593.000 spettatori (3.16%);

Canale 5: Caduta Libera in replica ha ottenuto 1.962.000 spettatori (15.30%) nella prima parte e ne ha convinti 2.940.000 (18.80%) nella seconda

Rete4: Controcorrente ha ottenuto 873.000 spettatori (4.48%) nella prima parte e 805.000 spettatori (4.00%), nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.316.000 spettatori (7.00%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha convinto 1.610.000 spettatori (8.00%);

La7: Otto e Mezzo è stato seguito da 1.462.000 spettatori (7.31%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 260.000 spettatori (1.70%), nella prima parte (La prima sfida) ha registrato l’1.20% con 160.000 telespettatori

Ascolti tv giovedì 22 dicembre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Lo Zecchino d’oro è stato visto da 1.809.000 spettatori (17.05%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 466.000 spettatori (5.39%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.470.000 spettatori (20.11%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.266.000 spettatori (19.18%);

• Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha registrato 1.499.000 spettatori (15.87%), quello di Amici ne ha avuti 1.849.000 (17.26%);

• Canale 5: Un Altro Domani è stato visto da 1.168.000 spettatori (13.56%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 22 dicembre 2022

• Rai Uno – Uno Mattina ha informato 765.000 spettatori (17.30%);

• Rai Uno – Storie Italiane è stato seguito da 789.000 spettatori (16.50%)

• Rai Uno – È sempre mezzogiorno ha intercettato 1.614.000 spettatori (17.60%);

• Canale5 – Mattino Cinque è stato seguito nella prima parte da 975.000 spettatori (21.20%), mentre nella seconda parte ha registrato 908.000 spettatori (21.70%);

• Canale 5 – Forum in replica ha ottenuto 1.196.000 spettatori (17.90%);

• Rai Due – Viva Rai2! ha avuto 744.000 spettatori (16.4%);

• Rai Due – I Fatti Vostri: nella prima parte ha convinto 158.000 spettatori (4.90%) mentre nella seconda parte è stato visto da 751.000 persone (16.10%).