Christian de Sica nonno per la prima volta: sesso e nome del nipote

Il noto attore romano ha annunciato come si chiamerà il bebé che sta per arrivare, il figlio della secondogenita Maria Rosa

Christian De Sica ha rivelato nelle scorse, in brodo di giuggiole, il nome della sua prima nipotina in arrivo molto presto. La sua secondogenita Maria Rosa, infatti, è incinta da ormai diverso tempo e diventerà mamma fra non molto. A raccontare tutte le emozioni di questo periodo così speciale è stato il noto attore, con una lunga intervista concessa al magazine Gente nella cornice della fase promozionale del suo nuovo film Netflix, Natale a tutti i costi.

Comprensibilmente, Christian De Sica è impaziente e al settimo cielo, visto che ancora non ha avuto l’occasione di potersi far chiamare “nonno” da un giovanissimo pargolo. A Gente, dunque, il comico ha dichiarato:

“Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Io amo i bambini, sono bravissimo con loro. Lo sono stato anche con Brando e Maria Rosa: ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio quando ero piccolo.”

A parlare della piccola in arrivo è stata anche la madre, Maria Rosa, sempre su Gente. Discutendo con la rivista della sua gravidanza, la figlia di De Sica ha dichiarato:

“Si chiamerà Bianca. È uno dei nomi che mia mamma avrebbe voluto dare a me. Mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia, che nascerà tra fine febbraio e inizio marzo. Finora ho avuto una gravidanza meravigliosa, sono ancora più sensibile del solito e vivo amplificata ogni emozione. Sono al settimo mese e il pancione inizia a essere bello pronunciato e mi rendo conto di affaticarmi in fretta. Ma l’entusiasmo per l’esperienza che vivo mi sta facendo affrontare al meglio anche questi ultimi mesi”.

L’annuncio della gravidanza di Maria Rosa de Sica

La notizia del lieto evento in arrivo nella famiglia De Sica era giunta già lo scorso ottobre. Maria Rosa e il compagno Francesco avevano condiviso uno scatto di coppia su Instagram con una didascalia che non lasciava spazio all’immaginazione: “Finalmente in tre” aveva scritto la figlia di De Sica, con il padre che aveva commentato “Un bacetto da nonno”. Ad ogni modo la stessa rivista Gente aveva anticipato pochi giorni prima in anteprima la notizia con un servizio dedicato, in esclusiva.

Natale a tutti i costi: De Sica torna al Cinepattone

Non c’è dubbio che l’attore romano debba essere grato per il suo successo anche e soprattutto ai film di Natale, che storicamente sono sempre riusciti a sbancare al botteghino. Per quest’anno, l’attore ha accettato la proposta di Netflix di recitare in una nuova commedia disponibile a partire dal 19 dicembre.

La pellicola racconta la storia di due coniugi, Carlo e Anna, che si trovano costretti a passare il Natale da soli in provincia quando i due figli Alessandra ed Emilio decidono di passarlo lontani dalla famiglia. Per convincerli a tornare, marito e moglie si inventeranno che una vecchia zia da poco deceduta ha lasciato loro un’ingente eredità. Ovviamente, quando i due figli scopriranno la verità scoppieranno scintille.