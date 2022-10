Ascolti tv ieri: Sopravvissuti e GF Vip, che fatica! Ok De Martino

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 24 ottobre 2022

Sopravvissuti, fiction di Rai Uno, continua a vedere il fuggi fuggi del suo pubblico: nella puntata del 24 ottobre ha totalizzato 2.6 milioni di utenti e uno share del 14.4%. Numeri di poco sufficienti e poco entusiasmanti (lunedì scorso la serie tv aveva raccolto quasi 2.8 milioni di spettatori). Anche il Grande Fratello Vip 7, in onda su Canale Cinque, non ha ottenuto dati da incorniciare seppur non si è nemmeno innanzi a una debacle: ieri è stato seguito da 2.5 milioni di persone e ha avuto il 19.7% di share (giovedì e lunedì scorsi, rispettivamente il 19.3% e il 20.8%). Bene Stasera Tutto è Possibile, su Rai Due, con Stefano De Martino che ha coinvolto 1.7 milioni di spettatori (11.3%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 24 ottobre 2022:

Rai Uno – Sopravvissuti ha intercettato 2.595.000 spettatori e ha avuto il 14.4% di share;

Canale Cinque – Grande Fratello Vip 7 ha avuto 2.501.000 spettatori (19.7%);

Rai Due – Stasera tutto è possibile ha coinvolto 1.747.000 spettatori (11.3%);

Italia Uno – Vendetta ha avuto un ascolto medio di 1.360.000 spettatori (7.2%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 980.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre – Presa diretta ha convinto 966.000 persone (5.1%);

La7 –Allarme rosso ha interessato 601.000 spettatori (3.3%);

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 330.000 spettatori (1.7%);

Nove – Little Big Italy ha catturato 596.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv lunedì 24 ottobre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.644.000 spettatori (21.3%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.850.000 spettatori (17.7%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 3.161.000 spettatori (24.5%) nella prima parte e ne ha avuti 4.770.000 (27.8%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato spettatori 2.030.000 (16.8%) nella prima parte e ne ha avuti 3.257.000 (19.8%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.168.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 873.000 spettatori (4%), nella seconda parte;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.628.000 spettatori (7.4%).

La7- Otto e Mezzo ha informato 2.032.000 spettatori (9.3%).

Ascolti tv lunedì 24 ottobre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.661.000 spettatori (16.5%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.731.000 spettatori (21.3%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.939.000 spettatori (21%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 316.000 spettatori (3.8%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.420.000 spettatori (19.1%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.225.000 spettatori (18.8%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.574.000 spettatori (25.8%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.676.000 spettatori (20.5%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.556.000 spettatori (19.5%).

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.340.000 spettatori (17%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.508.000 spettatori (16%).

