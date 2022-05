Ascolti tv ieri: Solo per passione-Isola 2022, chi ha vinto. Male Made in Sud

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di lunedì 23 maggio 2022

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa (Rai Uno) migliora i propri dati rispetto al giorno precedente, intercettando quasi 3.3 milioni di utenti (domenica furono 3 milioni) e uno share pari al 18.3%. In termini di ascolti batte L’Isola dei Famosi su Canale Cinque che ha avuto quasi 2.4 milioni di utenti attivi. Nella battaglia per lo share, vista la diretta monster protrattasi quasi fino alle 2 di notte, ha però fatto meglio il reality Mediaset con il 18.9%.

Su Rai Due, Made in Sud ha fatto registrare i medesimi dati di sette giorni fa: 817mila utenti e il 5.4% di share. Trattasi di numeri insufficienti. Bene invece Report su Rai Tre che ha avuto l’attenzione di quasi 1.5 milioni di spettatori e uno share del 7.8%.

Di seguito tutti i dati della prima serata:

Rai Uno: Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa ha raccolto 3.285.000 spettatori (18.3%)

Rai Due: Made in Sud ha conquistato 817.000 spettatori (5.4%).

Rai Tre: Report – La bestia nera ha catturato l’attenzione di 1.462.000 spettatori (7.8%).

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha convinto 2.380.000 spettatori (18.9%).

Italia 1: Fast and Furious 7 ha intrattenuto 1.345.000 spettatori (7.7%).

Rete 4: Quarta Repubblica è stato visto da 800.000 spettatori (5.5%).

La7: Giovanni Falcone ha incollato innanzi al teleschermo 750.000 spettatori (4.1%).

Tv8: Integration Heroes ha raccolto 331.000 spettatori (1.7%).

Nove: Ex – Amici come prima ha convinto 370.000 spettatori (2%).

Ascolti tv lunedì 23 maggio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato spettatori (%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di spettatori (%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto spettatori (%), mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di spettatori (%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato spettatori (%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti (%).

Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 23 maggio 2022

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha raccolto spettatori (%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto spettatori (%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto spettatori (%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da spettatori (%).

Canale 5: Una vita ha conquistato spettatori (%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di spettatori (%)

Canale 5: Daytime Isola dei Famosi ha interessato spettatori (%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di spettatori (%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a spettatori (%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 23 maggio 2022