Ascolti tv ieri: Bonolis, Fazio e Solo per passione, chi ha vinto. Ok Venier

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 22 maggio 2022

Domenica sera d’esordi e ritorni. Su Rai Uno è andata in onda la prima puntata di Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa che ha conquistato il prime time con 3 milioni di spettatori e uno share del 17.8%. Dati non eccezionali ma più che sufficienti, Sicuramente migliori di quelli fatti registrare da Avanti un altro… pure di sera su Canale Cinque, inchiodatosi all’11.7% di share con all’attivo 1.9 milioni di utenti. Numeri al di sotto della sufficienza.

Molto bene Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa (Rai Tre) che ha sfondato abbondantemente il muro dei due milioni di utenti. Non è l’Arena (La7) ha invece battuto la diretta concorrenza di Zona Bianca (Rete Quattro). Tuttavia, entrambi i talk continuano a faticare parecchio.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno – Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa ha intrattenuto 2.989.000 telespettatori con il 17.8% di share

Rai Due- Pallavolo – CEV Champions League – Itas Trentino Vs Zaksa Kozle ha raccolto 608.000 spettatori (3.4%).

Rai Tre – Che tempo che fa ha tenuto compagnia a 2.136.000 telespettatori (11.6%) mentre e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha raccolto 1.233.000 spettatori (8.5%).

Italia 1 – Batman Begins – Senza domani è stato seguito da 980.000 spettatori (6.2%)

Rete 4 – Zona Bianca ha totalizzato 524.000 telespettatori (3.9%)

La 7 – Non è l’Arena ha registrato 664.000 persone (4.9%)

Tv 8 – I delitti del BarLume – Mare forza quattro ha contato su 351.000 persone (2%)

Nove – Armageddon – Giudizio finale ha raggranellato 280.000 (1.9%)

Ascolti tv domenica 22 maggio 2022: access prime time e preserale

Rai 1: Soliti Ignoti ha ottenuto una media di 4.168.000 spettatori (23%).

Canale 5: Paperissima Sprint ha intrattenuto 2.374.000 spettatori (13.1%).

Rai 1: L’Eredità ha totalizzato nella prima parte 2.396.000 con il 20.4% mentre nella seconda parte 3.330.000 con il 23.7%.

Canale 5: Avanti un altro in replica ha ottenuto prima 1.274.000 con il 11.4% e poi 1.992.000 con il 14.6%

Ascolti tv del pomeriggio di domenica 22 maggio 2022

Lieve flessione per Domenica In che si impone comunque senza problemi sul resto degli altri programmi in palinsesto: