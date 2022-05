Avanti un Altro, Folliero: la replica secca a Bonolis, così funziona la tv

Al via la messa in onda delle puntate inedite di Avanti un altro… pure di sera. Il quiz show timonato da Paolo Bonolis è tornato in video in prima serata domenica 22 maggio, su Canale 5. A sfidarsi due categorie, i ‘Campioni’ e la ‘Natura’. A rappresentare le due squadre sono sbarcati in studio Filippo Magnini ed Emanuela Folliero. Il collegamento tra l’ex nuotatore e i ‘Campioni’ è apparso chiaro (come è noto Magnini è stato un fuoriclasse del nuoto, conquistando parecchie medaglie nelle competizioni europee, mondiali e olimpioniche). Meno intuitiva la connessione tra la Folliero e la ‘Natura’. E infatti Bonolis, con la sua proverbiale ironia, ha stuzzicato la presentatrice che gli ha fornito una risposta secca e stringata.

“La signora Folliero è qui in rappresentanza del mondo della natura. Però, io me lo sono chiesto: perché la Folliero è in rappresentanza del mondo della natura?”, ha domandato il conduttore romano, con tanto di risatina beffarda. Lapidaria la risposta dell’ospite: “Intanto tutti dovremmo essere in rappresentanza del mondo della natura, e poi mi avete invitato voi, quindi…”.

Dopodiché la 57enne milanese si è ‘salvata in corner’, raccontando di avere un fratello che è stato un comandante dei carabinieri forestali della regione Toscana. Quindi ha aggiunto che lei scrive su un giornale di temi non meglio specificati ma comunque concernenti la natura. “Poi vado a funghi”, ha chiosato. “Lei ha questo contatto stretto con il mondo della natura, è un po’ la Greta Thunberg di Fininvest, di Mediaset”, l’ironia di Bonolis. “Quindi non farmi domande sulla natura perché non so niente”, la controreplica simpatica di Emanuela.

Insomma, si è faticato a comprendere di preciso il legame profondo tra il mondo della natura e la Folliero. Nulla di strano comunque. La candida replica data dalla presentatrice a Bonolis offre però lo spunto per comprendere il funzionamento sotterraneo delle dinamiche del piccolo schermo.

A volte le ospitate nelle trasmissioni di intrattenimento non vengono organizzate guardando in primis ad argomenti specifici a cui collegare gli ospiti; ci sono altre logiche, come quelle degli agenti che riescono a piazzare i propri assistiti oppure quelle seguite dagli autori degli show che sono chiamati a decidere quale vip sia funzionale al meccanismo della trasmissione. E non è detto che il vip chiamato abbia particolare attiguità con determinati argomenti, come appunto avvenuto nel caso di Emanuela Folliero in rappresentanza del mondo della natura ad Avanti un altro… Pure di sera.