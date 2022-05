Avanti un Altro, spunta Carmen Di Pietro: mugugni e critiche per lo show

Avanti un altro… pure di sera è tornato con nuove puntate su Canale Cinque. Ad un certo punto della puntata in onda in prima serata domenica 22 maggio, è spuntata Carmen Di Pietro, provocando in alcuni telespettatori un effetto disorientante. Ma come? Non sta a L’Isola dei Famosi? Questa la domanda che qualcuno ha posto sui social, evidentemente credendo che il quiz show fosse in diretta o fosse stato registrato nei giorni scorsi. Una tesi che ovviamente non trova riscontro nella realtà, in quanto il programma è stato registrato mesi fa, cioè prima che la showgirl campana iniziasse il suo viaggio nel reality dei naufraghi dove tuttora risulta in gara. Risolto il “giallo” sulla presenza di Carmen, c’è poi stato qualcuno che ha mugugnato e criticato la trasmissione per altri motivi.

Qualcuno, proprio vedendo la Di Pietro (la showgirl compare nella rubrica ‘L’angolo della poesia’) e quindi comprendendo che le puntate del quiz show sono state registrate mesi fa, ha biasimato su Twitter l’ammiraglia Mediaset, sostenendo che dovrebbe proporre prodotti più ‘freschi’. Qualcun altro ha cinguettato che il programma è “banale, pieno di luoghi comuni e battute di un livello non basso, di più”.

Sempre a proposito del fatto delle puntate registrate mesi fa, non è sfuggito ad alcuni utenti che la prima slot di domande, a cui ha risposto Filippo Magnini (ospite vip assieme a Emanuela Folliero), ha trattato un argomento russo, quello relativo al Siberian Power Show (questa la domanda: “Il Siberian Power Show in Russia è: un campionato in cui ci si prende a pesci in faccia o a ceffoni?”). “Prova di quanto sono “vecchie” queste puntate: la prima domanda è sulla Russia”, ha sottolineato qualcuno. Va evidenziato che comunque non c’è stato alcun inciampo in quanto la domanda non è risultata offensiva in alcun modo, non toccando temi spinosi.

Paolo Bonolis, non solo Avanti un altro: il ritorno di Ciao Darwin è un’ipotesi sempre più concreta

Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare la voce relativa al ritorno in tv, su Canale Cinque, di Ciao Darwin. Il programma, secondo quanto rivelato da TvBlog, dovrebbe vedere una nuova stagione. Pare che Mediaset e Bonolis abbiano trovato la quadra per imbastire puntate inedite. Per ora, sia i vertici del Biscione sia il conduttore romano non hanno né confermato né smentito la notizia.